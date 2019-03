מה מקבלים כשמשלבים אוזן המן וסופגניה? תורים ארוכים מאוד

פאני גרסון, יצרנית הממתקים הניו-יורקית-מקסיקנית שמוכרת לעולם בזכות הפלטאס שלה - קרטיבים טבעיים מפירות - מקבלת בימים האחרונים תהילת עולם מחודשת עם ההמצאה החדשה שלה, "דונאטאשן", אוזני המן עשויות מבצק סופגניה מטוגנות בשמן עמוק ועם מגוון מילויים מקוריים.

הדונאטאשן החלו להימכר רשמית אתמול (ד'), ערב חג פורים, במאפייה של גרסון בברוקלין, "Dough", והן נחטפות בדיוק כמו הקרונאט (קרואסון עשוי בצק דונאט) בשעתו. התורים כבר מתחילים להגיע לפינת הרחוב, והציבור הניו-יורקי מתרגש מאוד לקראת טירוף סביב מאפה טרנדי חדש.

Purim filled Amazing Doughnuts starting today Raspberry, Apricot & Poppy Seed. Call Ahead for Large Orders. While Supplies Last in Manhattan Stores Only. #Purim2019#Purim #rasberry #apricot #poppyseed #doughnuts #donuts #festival pic.twitter.com/w3umQVVoRs