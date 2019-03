טראמפ צייץ: "נפגשתי עם מנכ"ל גוגל והוא מחויב לצבא ארה"ב"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם הערב ציוץ בטוויטר ובו אמר כי קיים פגישה עם מנכ"ל גוגל, סונדר פיצ'אי, בנושא "הוגנות פוליטית" בפלטפורמה ובנושא פעילות החברה בסין.

Just met with @SundarPichai, President of @Google, who is obviously doing quite well. He stated strongly that he is totally committed to the U.S. Military, not the Chinese Military....