ג'ראד קושנר הודיע: התוכנית הדיפלומטית לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני תפורסם ביוני

יועצו וחתנו של הנשיא טראמפ, ג'ראד קושנר אמר היום (ד') בוושינגטון שתוכנית השלום, התוכנית הדיפלומטית לפתרון הסכסוך בין ישראל לפלסטינים תפורסם מיד בתום חג הרמאדן, כלומר במהלך חודש יוני.

קושנר, הופיע הבוקר בפני קבוצה של שגרירים המוצבים בוושינגטון באירוע שנערך בבלייר, מעון האירוח הרשמי אשר מול הבית הלבן.

הממשל האמריקאי דיבר על מהלכים לפרסום התוכנית כבר לפני יותר מחצי שנה, אולם מערכת הבחירות בישראל גרמה לכך שהנושא הונח בצד עד לסיום הקמפיין. כעת, שנתניהו ממשיך לכהונה נוספת כראש ממשלה, בוושינגטון מתכוונים לנצל את החודשים הקרובים ולהכין את פרסום התוכנית.

היועץ לביטחון לאומי מאיר בן שבת, קיים סבב פגישות השבוע בוושינגטון די.סי, ובין נועד עם מקבילו האמריקאי ג'ון בולטון.

Great meeting with Israeli National Security Advisor Meir Ben-Shabbat today. The close United States-Israel strategic partnership reflects the tremendous strength of the ties between our governments and the citizens of our two allied countries. pic.twitter.com/yEMQaFpHVx