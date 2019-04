מתקפל ונשבר: הסמארטפון החדש של סמסונג עולה 2,000 דולר, אבל מפסיק לעבוד אחרי יומיים

הסמארטפון המתקפל של סמסונג "גלקסי פולד" סובל מתקלה שגורמת למסך להפסיק לעבוד כבר אחרי יום או יומיים של שימוש, זאת למרות מחירו הגבוה - 1980 דולר. הגלקסי פולד הושק בפברואר במסגרת אירוע העשור לסדרת גלקסי, ואמור לאפשר למשתמשים לעבור ממצב טאבלט למצב סמארטפון באמצעות קיפול המסך הגמיש. המכשיר ההיברידי אומנם עדיין אינו זמין עבור משתמשים, אך סמסונג החלה לשלוח אותו לעיתונאי טכנולוגיה בעולם לצורך התנסות וכתיבת ביקורות. אותם מבקרים גילו את התקלה החמורה שגורמת למסך שאמור להיות גמיש להפסיק לפעול או להתעקם במהרה. באירוע בפברואר בו הושק המכשיר, בסמסונג לא אפשרו לעיתונאים להתנסות בו, בשונה מהמקובל באירועים כאלה.

My colleague opened the Galaxy Fold and it started doing this. So, long answer to your question @WilfredFrost, the hinge doesn’t seem very rugged after all. After two days: pic.twitter.com/Z1F8iwjURa