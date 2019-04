בחירות באוקראינה: בעולם מברכים את הקומיקאי שהפך לנשיא; פוטין שותק

מרחבי העולם זרמו היום (ב') ברכות לנשיא החדש של אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, שחקן וקומיקאי בן 41, ללא ניסיון פוליטי, שזכה אתמול בניצחון גורף עם 73% תמיכה בסיבוב השני של הבחירות לנשיאות במדינה.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כוכב תוכנית ריאליטי לשעבר שגם זינק בהצלחה לזירה הפוליטית התקשר ו"הבטיח את תמיכתה של ארה"ב באוקראינה נגד התוקפנות הרוסית", מסר דוברו. קאנצלרית גרמניה אנגלה מרקל התקשרה ואמרה כי "תשמח לארח אותו בברלין בקרוב". נשיא צרפת עמנואל מקרון בירך אותו בפייסבוק וגם בשיחת טלפון אישית. אפילו נאט"ו והאיחוד האירופי - שני ארגונים אליהם שואפת אוקראינה להצטרף, כפי שהבטיח זלנסקי בקמפיין שלו, בירכו אותו באופן רשמי בטוויטר.

Congratulations to Volodymyr Zelensky on his election as President of #Ukraine. The people of Ukraine have demonstrated their strong attachment to democracy and the #RuleOfLaw throughout the electoral process. The EU will continue to support Ukraine’s reform path and sovereignty. pic.twitter.com/g6izMPxzQM