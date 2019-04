טראמפ התלונן למנכ"ל טוויטר על ירידה במספר העוקבים

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ , נפגש אתמול עם מנכ"ל טוויטר , ג'ק דורסי , בבית הלבן. זמן ניכר מהפגישה בין השניים הוקדש לשאלה אחת: מדוע הנשיא איבד עוקבים בחשבון הטוויטר שלו. כך אמר אדם מקורב לעניין ל"רויטרס".

לפי המקור, דורסי הסביר לטראמפ שהחברה פועלת למחיקת חשבונות מזויפים וכי מפורסמים רבים, בהם גם דורסי עצמו, איבדו עוקבים בשל כך.

טראמפ צייץ לאחר הפגישה כי "הייתה פגישה נהדרת. הרבה נושאים נידונו לגבי הפלטפורמה והעולם של רשתות חברתיות בכלל. אני מצפה להמשיך לקיים דיאלוג פתוח!", והוסיף לציוץ תמונה מהפגישה שנערכה.

Great meeting this afternoon at the @WhiteHouse with @Jack from @Twitter . Lots of subjects discussed regarding their platform, and the world of social media in general. Look forward to keeping an open dialogue! pic.twitter.com/QnZi579eFb

דורסי ענה בתגובה כי "תודה לך על הזמן שהקדשת. טוויטר נמצאת כאן כדי לשרת את השיח הציבורי, ואנחנו מתכוונים להפוך אותו לבריא ותרבותי יותר".

Thank you for the time. Twitter is here to serve the entire public conversation, and we intend to make it healthier and more civil. Thanks for the discussion about that.