דונלד טראמפ נפגש עם מנכ"ל טוויטר ג'ק דורסי בבית הלבן

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נפגש היום עם מנכ"ל טוויטר, ג'ק דורסי, בבית הלבן. טראמפ צייץ לאחר הפגישה כי "הייתה פגישה נהדרת. הרבה נושאים נידונו לגבי הפלטפורמה והעולם של רשתות חברתיות בכלל. אני מצפה להמשיך לקיים דיאלוג פתוח!", והוסיף לציוץ תמונה מהפגישה שנערכה.

Great meeting this afternoon at the @WhiteHouse with @Jack from @Twitter. Lots of subjects discussed regarding their platform, and the world of social media in general. Look forward to keeping an open dialogue! pic.twitter.com/QnZi579eFb