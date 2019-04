טראמפ נגד טוויטר, בטוויטר: "לא מתייחסים אליי טוב כרפובליקני"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוב בחר נושא אקראי לצייץ נגדו, בין הכוונות של הנשיא הפעם הרשת החברתית העיקרית בה הוא משתמש - טוויטר. טראמפ צייץ היום (ג') בטוויטר, הרשת החברתית בה יש לו קרוב ל-60 מיליון עוקבים, כי "לא מתייחסים אליי היטב בתור רפובליקני".

“The best thing ever to happen to Twitter is Donald Trump.” @MariaBartiromo So true, but they don’t treat me well as a Republican. Very discriminatory, hard for people to sign on. Constantly taking people off list. Big complaints from many people. Different names-over 100 M.....

זו לא הפעם הראשונה שהנשיא האמריקאי יוצא נגד הרשת החברתית וטוען שהיא מתייחסת באופן מפלה כלפי שמרנים. מוקדם יותר החודש מנהל המדיניות הציבורית של טוויטר בארה"ב אמר לקונגרס כי "להשתיק כל דיעה פוליטית היא אנטיתזה להתחייבות שלנו לחופש הביטוי", ועדיין, טראמפ מפעיל לחצים על מחוקקים על מנת שיתערבו ברגולציה על החברה. הוא צייץ כי "ודאי יש חברות הוגנות יותר כדי שאוכל להפיץ את מסריי".

.....But should be much higher than that if Twitter wasn’t playing their political games. No wonder Congress wants to get involved - and they should. Must be more, and fairer, companies to get out the WORD!