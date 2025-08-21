ארדואן מקשיח עמדות לגבי ישראל ושולף סנקציה חדשה

בטורקיה החליטו להפסיק את תנועת הספינות הטורקיות לישראל כליל - כולל סחורות שמיועדות לרשות הפלסטינית, כך נודע לגלובס. הצעד מתבצע כשנה ושלושה חודשים לאחר שטורקיה הטילה אמברגו סחר על ישראל, שנחשף בגלובס.

מעתה והלאה, כל תנועת ספינות ישירה מטורקיה לישראל אסורה לחלוטין, וספינות שהדגל שלהן הוא טורקיה נדרשות שלא להגיע לעגון במדינה. בד בבד, אוניות סוחר יידרשו לספק מסמכים, בניסיון לאתר האם הן הגיעו לישראל באופן שוטף. לעומת זאת, תנועת ספינות עם "קשרים ישראליים" עשויה להתקבל, במידה והמטען על הספינות לא יטופל בטורקיה.

ככלל, שום פעילות מטען עם קשר ישראלי לא תתקבל, כולל מכולות. המשמעות הישירה היא כי הטורקים החליטו גם לוותר על תנועת הסחורות לרשות הפלסטינית, שמתבצעת דרך הנמלים הישראליים. הצעד הטורקי מעמיד בספק רב את היכולת הטורקית להעביר סיוע הומניטרי לרצועת עזה, שהרי הסחורה הזו מגיעה ברובה דרך נמל אשדוד.

מקור משמעותי ליבוא לישראל

לפי דוח בנק ישראל מחודש מרץ, טורקיה הייתה מקור משמעותי ליבוא לישראל ב-15 השנים האחרונות. ב־2023, עמד היקף יבוא הסחורות מתוצרת טורקית על כ-5.3 מיליארד דולר, שהם כ-6.3% מסך היבוא הישראלי. ערך היבוא שנרכש בטורקיה עמד על כ-4.6 מיליארד דולר, וסחורות מתוצרת טורקיה בשווי של לפחות 660 מיליוני דולרים נרכשו דרך משקים שלישיים.

טורקיה הייתה עבור ישראל מקור חשוב ליבוא של תשומות לבנייה ולייצור: כמחצית מסך יבוא המלט, הגבס ומוצריהם, וכחמישית מסך יבוא הברזל והפלדה היו מטורקיה. כמו כן, ייבאה ישראל מטורקיה, בהיקף נרחב, פלסטיק ומוצריו, כלי רכב, מכונות ומיכון אלקטרוני.

מנגד, היצוא לטורקיה היה מוגבל בהיקפו, ועמד בשנת 2023 על כ-1.5 מיליארד דולר, שהם כ-2.5% מסך יצוא הסחורות. מוצרי היצוא העיקריים לטורקיה היו מוצרים כימיים, פלסטיק ומוצריו, וגרוטאות מתכת ופלדה. יצוא השירותים העסקיים לטורקיה ומספר התיירים מטורקיה היו זניחים. כלומר, לישראל היה גירעון ניכר בסחר הסחורות והשירותים עם טורקיה.

מאז הטלת האמברגו במאי, פחת היצוא הישראלי לטורקיה ב־2024 בכמיליארד דולר, בהשוואה ל־2023. הפחתת היצוא לטורקיה תרמה לירידה הכוללת של יצוא מוצרי הכימיה במהלך 2024, ואילו השפעתה על ענפים אחרים הייתה שולית.

בעקבות הטלת האמברגו, ירד היקף היבוא של תוצרת טורקית מכ-550 מיליון דולר בחודש בתחילת שנת 2024, לכ-200-100 מיליון דולר בחודש בסופה - והירידה ניכרת ברוב הקטגוריות של המוצרים העיקריים. לעומת זאת, הנתונים הטורקיים אף מצביעים על עצירה מוחלטת של היצוא לישראל, בהתאם למדיניות הטורקית.