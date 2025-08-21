המיליארדר שמכר את ההחזקות שלו בפלנטיר ורכש במקום מניה ישראלית

חוץ מוורן באפט, יש עוד משקיעים ששווה לעקוב אחריהם, אחד מהם הוא סטנלי דרוקנמילר הידוע בכינויו "האיש ששבר את הבנק של אנגליה". באותו "יום רביעי השחור", בספטמבר 1992 קרס הפאונד הבריטי בגלל שניים - ג’ורס סורוס שניהל את הקרן קוואנטום פאנד ועוזרו, דרוקנמילר שזיהה את ההזדמנות. השניים הימרו נגד הפאונד, ומכרו 10 מיליארד דולר בפאונד, האחרון קרס.

היום מנהל דרוקנמילר קרן השקעות בשם Duquesne Family Office. דוח 13F מראה שהמיליארדר אמר שלום למניה החמה ביותר בתחום הבינה המלאכותית (AI) בוול סטריט, והעדיף אחת מהמניות הפארמצבטיות הזולות ביותר בעולם - טבע.

חתך את יקירת ה-AI

דרוקנמילר צמצם את החזקות החברה בפלנטיר מכמעט 770,000 מניות בסוף יוני 2024 לאפס מניות. מניית פלנטיר השלימה אתמול חמישה ימים רצופים של ירידות, כ-15% בסך הכל, לאחר שהדוח הרבעוני המרשים בתחילת החודש דחף את המניה לשיאי כל הזמנים. הדוח סימן את הרבעון הראשון בהיסטוריה שבו החברה עברה הכנסות של מיליארד דולר. פלנטיר היא עדיין המניה המובילה ביותר ב־S&P 500 לשנת 2025, עם עלייה של מעל 100% (לפני תחילת המסחר היום).

עם זאת, יש סיבות להאמין שדרוקנמילר חתך את מניית פלנטיר לא רק מסיבות של לקיחת רווחים פשוטה. אפשר לטעון שהחסם הגדול ביותר עבור פלנטיר הוא השווי הגבוה מאוד של החברה.

אנדרו לף, משקיע שורט בסיטרון ריסרצ', ציין השבוע כי פלנטיר "מנותקת מהיסודות ומהאנליזה" והשווה אותה להערכת השווי האחרונה של OpenAI, שהגיעה ל־500 מיליארד דולר. לף טען כי החברה צריכה להיות במחיר של 40 דולר אם משווים את יחס המחיר להכנסות לאותו יחס כמו OpenAI. "קארפ וצוותו יכולים להיות גאים. אבל עבור המשקיעים, כאן נכנסת המשמעת לפעולה", כתב לף. "השוואה היא האויב של האושר, וכאשר מודדים מול מובילי ה־AI האמיתיים, מחירה של פלנטיר כבר משקף הצלחה מעבר ליסודותיה הכלכליים".

דרוקנמילר רכש ברבעון השני מניות מיקרוסופט בשווי 100 מיליון דולר - לאחר שיצא מההשקעה בחברה ברבעון השלישי של 2024. מיקרוסופט שוב מציגה ביצועי יתר על השוק השנה, ב־30 ביולי חצתה המניה לראשונה שווי שוק של 4 טריליון דולר.

רבים זוכרים לדרוקנמייר את ההשקעה המוקדמת באנבידיה בשנת 2022, כשזיהה את פוטנציאל תחום הבינה המלאכותית, אבל הוא יצא מההשקעה המנצחת בשנה שעברה, והודה מאוחר יותר ב"טעות גדולה", בזמן שהחברה של ג'נסן הואנג המשיכה לעלות.

אוסף מניות טבע כבר ארבעה רבעונים

דרוקנמילר הוסיף 45 ניירות ערך (מניות ואופציות) לתיק ההשקעות שלו. זו שבולטת במיוחד היא חברת התרופות הישראלית טבע . המיליארדר רוכש את מניותיה במשך ארבעה רבעונים רצופים, וכעת מדובר בהחזקת הקרן השנייה בגודלה לפי שווי שוק. מאז הרבעון השלישי ב-2024 ועד היום אסף דרוקנמילר כ-16 מיליון מניות וברבעון האחרון הוסיף מיליון.

מניית טבע זולה יחסית לשוק מניות יקר מאוד. בעוד שמכפיל הרווח של S&P 500 לפי מדד שילר התקרב לאחרונה ל-39, מכפיל הרווח הצפוי של טבע מעט מעל 6. הסיכון מול הסיכוי של טבע עבור דרוקנמילר הוא ברור.

למרות שמניית טבע חוזרת לעצמה בשנתיים האחרונות, בין 2015 ל-2023, בעלי המניות נאלצו להתמודד עם קשיים. בתקופה זו, החברה שילמה (בהסתכלות לאחור) יתר על המידה עבור יצרן התרופות הגנריות Actavis, מה שהגדיל משמעותית את חוב החברה, ובנוסף היא התמודדה עם שורה ארוכה של תביעות בפרשת האופיואידים (בתחילת 2023 הגיעה לפרשה בכולן).

במקביל, טבע צומחת מחדש. מנכ"ל החברה, ריצ'רד פרנסיס, הוביל מהלך מכוון לעבר גילוי ופיתוח תרופות. למרות שלתרופות חדשניות יש תקופת מכירה בלעדית מוגבלת, הן מציעות שיעורי רווחיות וצמיחה גבוהים משמעותית בהשוואה לתרופות גנריות. כמו כן, בוצעו צעדי התייעלות משמעותיים מאז אמצע שנות ה-2010, שהובילו לצמצום משמעותי בחוב הנקי של טבע, מה שכנראה פותח דלת ליותר מחקר ופיתוח, ואולי גם להגדלת מכפיל הרווח.