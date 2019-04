מיט רומני בישראל, אך נתניהו קיים עמו שיחת טלפון בלבד

בשנים שבהן מכהן ראש הממשלה בנימין נתניהו כשר החוץ במקביל להיותו ראש הממשלה, וגם עוד קודם לכן, הוא כמעט ולא פספס משלחות של חברי קונגרס שהגיעו לסיור לימודי בישראל. מחבר בית הנבחרים הזוטר ביותר, ועד לסנטורים הבכירים, נתניהו שם דגש על תדרוך אישי ופגישה פנים אל פנים עם המחוקקים שעשויים להצביע בוועדות ההקצאות בשני בתי הקונגרס, או בוועדות יחסי החוץ החשובות.

בימים אלה, שני סנטורים בכירים, מיט רומני וכריס מרפי מבקרים בישראל, אך לא זוכים לפגישות עם ראש הממשלה ואפילו לא עם דרג מדיני בכיר אחר.

זה מאוד תמוה וחריג, לראות את השניים - רומני, סנטור רפובליקני מיוטה וכריס מרפי, סנטור דמוקרטי מקונטיקט - החברים בוועדה החשובה ביותר מבחינת ישראל, ועדת יחסי החוץ של הסנאט, מבקרים בישראל, ברשות הפלסטינית ובירדן, ולא מקבלים פגישה עם נתניהו.

גורמים בלשכת ראש הממשלה אמרו ל"גלובס" כי בשל חול המועד ראש הממשלה נתניהו שוחח עם רומני ומרפי בטלפון.

אתמול צייץ רומני תמונה של מרפי ושלו בשדה התעופה בארה״ב עם המראתם: ״ארה״ב עומדת בפני אתגרים מורכבים ברחבי העולם ובמיוחד במזרח התיכון. סנטור מרפי ואני ניפגש עם גורמי ממשל רשמיים בישראל ובירדן ונעבוד על חיזוק קשרינו עם מדינות בנות ברית באזור״.

The U.S. faces complex challenges around the world, particularly in the Middle East. Over the next several days, Senator Murphy and I will be meeting with government officials in Israel and Jordan-working to maintain and strengthen our alliances with key partners in the region. pic.twitter.com/njus1vxVAn