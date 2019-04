נייקי קופצת לבלוקצ'יין: צפויה להשיק מטבע דיגיטלי

לקהילת המטבעות הדיגיטליים עשויה להצטרף בקרוב שחקנית מפתיעה, שאינה מגיעה מעולמות הפיננסים או הטכנולוגיה: ענקית מוצרי הספורט האמריקאית נייקי עשתה צעד ראשון לקראת כניסה לתחום הקריפטו, לאחר שהגישה באחרונה בקשה לרישום סימן מסחרי על השם CryptoKicks.

החדשות על הצעד של נייקי הוכרזו על ידי מייסד משרד עורכי הדין Gerben, עורך הדין האמריקאי ג'וש גרבן, שצייץ בחשבון הטוויטר שלו ביום רביעי האחרון: "נייקי הגישה בקשה לסימן מסחרי עבור CryptoKicks. הבקשה מצביעה על כך שנייקי מתכוונת להשיק מטבע קריפטו שייקרא CryptoKicks".

גרבן גם העלה לרשת ניתוח שכתב על בקשת הסימן המסחרי שהגישה ענקית הספורט ב-19 באפריל. לדבריו, "נראה כי הבקשה הוגשה עבור מותג של מטבע קריפטו", שיספק "מטבע או אסימון דיגיטלי לשימושם של חברי קהילה מקוונת". גרבן סבור כי שירותים או סחורות כלשהן, כולל יישומי תוכנה הקשורים לבקשה, יתמכו ברעיון של מטבע קריפטו של נייקי.

הוא ממשיך ומסביר כי הסימן המסחרי הוגש על בסיס סעיף 1B, ופירוש הדבר שהוא הוגש מתוך כוונה להשתמש בסימן המסחרי. "כשאתה מגיש בקשה לסימן מסחרי, עליך לציין אם אתה משתמש בו או אם אתה מתכוון להשתמש בו בעתיד", כתב גרבן.

