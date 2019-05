סין הכריזה כי תנקוט באמצעים ההכרחיים נגד העלאת המכסים של ארה"ב

סין מודיעה הערב (ד') כי היא תנקוט באמצעים ההכרחיים נגד ארה"ב אם ממשל טראמפ יעלה את המכסים על סחורות סיניות ביום שישי הקרוב, כפי שהנשיא טראמפ הבטיח בציוץ.

משרד הסחר הסיני הודיע היום כי בייג'ין תשתמש בכל אשר באמצעותה כנגד העלאת המכסים האמריקאית ב-15%, מ-10% ל-25%, על סחורות סיניות בשווי 200 מיליארד דולר.

הודעת משרד הסחר היא בתגובה לאמירתו המוקדמת יותר של הנשיא טראמפ כי בכירים בסין הודיעו לבית הלבן כי הם מוכנים להגיע לארה"ב כדי לחתום על הסכם סחר.

....Guess what, that’s not going to happen! China has just informed us that they (Vice-Premier) are now coming to the U.S. to make a deal. We’ll see, but I am very happy with over $100 Billion a year in Tariffs filling U.S. coffers...great for U.S., not good for China!