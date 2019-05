שבוע אחרון לאירוויזיון: מירי רגב לא תגיע, נתניהו מאחל הצלחה לקובי מרימי

שבוע האירוויזיון יוצא לדרך: שרת התרבות מירי רגב הודיעה היום (א') כי היא הוזמנה לאירוע אולם החליטה שלא להגיע. דובר השרה מסר כי רגב "מאחלת בהצלחה לכל המתמודדים וכמובן בראש ובראשונה לנציג הישראלי קובי מרימי".

לשאלה מדוע בחרה שלא להגיע לאירוויזיון, הדובר של רגב לא השיב מפורשות, אך ציין כי השרה "מלכתחילה לא התכוונה להגיע". אלא שבאתר "סרוגים" צוין כי בעבר תקפה השרה רגב את מפיקי האירוויזיון על כך שלא קיימו את צילומי "הגלויות" של 41 המשלחות בשטחי יהודה ושומרון.

"הגלויות" הן סרטונים שמוצגים לפני כל שיר האירוויזיון, והן מהוות מצג תדמיתי חשוב על המדינה, שכן הן מצולמות על רקע אתרים שונים בישראל. השנה בחרו המפיקים לשלב מוטיבים של ריקוד, כך שהמתמודדים צולמו עם רקדנים מקומיים.

בראיון שהעניקה בזמנו רגב לאתר "סרוגים", היא אף אמרה שהיא "לא מתכוונת לוותר על זה. שאף אחד לא יגיד שיש כאן פוליטיקה. יהודה ושומרון הם חלק מישראל, ולא יסתירו אותם, רק משום שזו לא אג'נדה של אלה שמנהלים את האירוויזיון".

גם ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום לאירוויזיון בפתח ישיבה הממשלה. גם הוא איחל הצלחה לקובי מרימי ואמר: "אנחנו עומדים בפני אירוע נוסף - פתיחת חגיגות האירוויזיון היום בישראל. אז קודם כל אני מאחל הצלחה רבה לכל המשתתפים, וכמובן הטוב ביותר ינצח, וכמובן שזה יהיה קובי מרימי".

מתאגיד השידור "כאן" נמסר כי "לאירוויזיון הוזמנו השרים שהמשרדים שלהם הוגדרו על-ידי ועדת ההיגוי של הממשלה כבעלי עניין. בעקבות פנייה של משרד התרבות, הוזמנה גם השרה מירי רגב". נציין כי השרים שהוזמנו הם שר האוצר, השר לביטחון הפנים, שר התקשורת, שר התיירות וראש הממשלה.

ובינתיים, היום הופצה גרסת השיר "Home" של קובי מרימי שעברה שפצורים ושינויים. הקולות שפתחו את השיר וזכו לביקורת נעלמו, ונוספו כלי נגינה שמכניסים יותר קצב לשיר.

הערב יתקיים אירוע "השטיח הכתום" של האירוויזיון במתחם הבימה בתל-אביב. במקום צפויים שיבושי תנועה.

שלט החוצות שעורר סערה

סערה אחרת בנושא האירוויזיון מתחוללת בעקבות שלט חוצות שנתלה בכביש המחבר בין נתב"ג לנתיבי איילון. תחת הכותרת "Dare to Dream - of Freedom", ארגון "שוברים שתיקה" קורא לאורחי האירוויזיון להגיע איתם לסיור בחברון "ולראות את התמונה המלאה", תוך שהוא עושה שימוש בסלוגן האירוויזיון "Dare to Dream". בתמונה רואים סוכת מציל על חף ימה של תל-אביב, ומצידה השני תמונה קודרת ואפורה של השטחים. לפי הקמפיין הזה, הארגון יקיים סיורים בחברון שפתוחים לאורחי האירוויזיון בכל יום בזמן התחרות.

בתגובה מציע ארגון חיילי המילואים "האמת שלי" לתיירים להצטרף לסיורים עם חיילי המילואים "כדי לראות את האמת מקרוב". תגובתם לשלט היא כי "'שוברים שתיקה' לא מפספסים הזדמנות להכפיש את ישראל. הפעם הם החליטו "לנצל" את האירוויזיון, שהשנה הגיע סוף-סוף לישראל, על-מנת להכפיש את שמם של חיילי צה"ל ומדינת ישראל דווקא פה מול עשרות אלפי התיירים שהגיעו לשמוח עם כולנו".

