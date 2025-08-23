כדי להפוך לשותפה פיננסית מהימנה של המשפחה החזקה בעולם, כדאי להשקיע כשהמחיר נמוך.

זה עשוי להסביר, באופן חלקי לפחות, כיצד מי שהייתה חברת ביוטכנולוגיה זעירה עם הפסדים מצטברים של כרבע מיליארד דולר, הפכה למעין בנק השקעות המשרת את האימפריה העסקית של משפחת טראמפ ומטפל בכל דבר, מקריפטו ועד עסקאות ייצור.

● WSJ | הוא בנה חברת ענק של שימורי מזון ואז פוטין השתלט עליה

● יואב קרני, פרשנות | הדגל מסכן את הציבור? זה מה שאפשר ללמוד מבריטניה

● WSJ | איך דווקא איש עסקים לוחמני נפל קורבן להונאת ענק

ההצלחה יוצאת הדופן של פירמת דומינרי הולדינגס (Dominari) החלה להתגלגל בשנת 2021. התמיכה הציבורית בדונלד טראמפ צנחה בעקבות מהומות הקפיטול ב־6 בינואר אותה שנה. מחוקקים ותובעים דמוקרטים חקרו את הנשיא לשעבר והחברה שלו בנוגע למה שיהפוך לשורה של אישומים פליליים ואזרחיים, וכמעט אף אחד בוול סטריט לא הימר על טראמפ.

באותו הזמן בערך, מנכ"ל דומינרי, אנתוני הייז, שקל מעבר חד מהעיסוק עתיר הסיכון בפיתוח תרופות אל עולם הפיננסים הקשוח. הוא צירף את חברו, יוצא וול סטריט הוותיק קייל וול, לדירקטוריון שלו, ויחד אצו לחפש משרדים גדולים יותר עבור פעילותם.

הם יכלו ללכת לכל מקום, אבל החליטו על נדל"ן במנהטן, שהיה מושמץ למדי באותה עת. "אם אנחנו הולכים לעשות משהו חדש ומתכוונים לבנות אותו מאפס, מה דעתכם שנתפוס קצת מקום במגדל טראמפ?", סיפר הייז על הלך הרוח שלהם אז בריאיון שנערך לאחרונה.

כשהשניים בחרו להתמקם דווקא שם, כבר הייתה להם תוכנית גדולה יותר. ההסתברות הנמוכה לקאמבק פוליטי של טראמפ הביאה להקמתם של המון עסקים חדשים עבור משפחתו, שכמובן שחזרו את הביקורת על כך שהם מרוויחים מהקשרים שיצר להם התפקיד הבכיר ביותר באמריקה. פרץ הפעילות הזה בעסקי טראמפ יצר הזדמנויות עבור שורה של יועצים, שבדומה לדומינרי רובם לא היו שמות מובילים בוול סטריט.

חברת קנטור פיצג'רלד שבעבר נוהלה על ידי הווארד לוטניק, שר המסחר כיום, והיום מובלת על ידי בניו, ייעצה ל־Trump Media בנוגע לתוכנית לרכישת מיליארדי מטבעות ביטקוין. Yorkville Advisors מניו ג'רזי נשכרה כדי לסייע בניהול קרנות סל תחת השם טראמפ. ואילו דומינרי, לאחר שהיוותה אוזן קשבת עבור הבנים אריק ודונלד ג'וניור לבית טראמפ בנוגע להשקעותיהם, הפכה לגורם עסקי מוביל עבור הצאצאים. בין היתר שיחקה תפקיד מפתח בהקמת חברה לכריית ביטקוין בתמיכת טראמפ, ובניסיונות המתמשכים להנפיק בבורסה חברה יצרנית אמריקאית.

גולף, אירועי צדקה וכסף

ההשתחלות של החברה לתוך המעגל הפנימי לא התרחשה בן לילה. וול והייז החלו 'להיתקל' בבנים זמן קצר לאחר שפתחו את משרדם במגדל טראמפ; בהמשך טורנירי גולף לצדקה וארוחות עם חברים משותפים עזרו לחזק את הקשר.

וול, שחקן גולף נלהב, פגש בעבר את אגדת ההוקי ויין גרצקי, שלזכותו נזקפת האמרה כי השחקנים "צריכים להחליק אל המקום שאליו הדיסקית הולכת, ולא למקום שבו היא הייתה עד כה". מנהלי דומינרי מרבים לצטט את הקלישאה הזו כשהם מתארים את ההתמקדות שלהם בטכנולוגיות מתפתחות כמו קריפטו ובינה מלאכותית. אבל בוול סטריט, שם מערכות יחסים מתורגמות לכסף וכוח, הכלל הזה חל גם על יצירת החברים הנכונים בזמן הנכון.

"האם הם מכתיבים לנו מה לעשות? בהחלט לא", טען הייז, בן 57. "האם לאריק ודון (הכינוי של דונלד ג'וניור) יש קשרים והיכרויות שאנחנו יכולים למנף כדי לשפר את העסקאות שלנו? ודאי שכן".

עם צוות ברוקרים שמנהלים עסקאות בטלפון רק כמה קומות מתחת לבניו של הנשיא, דומינרי התרחבה בשנים האחרונות לקומה נוספת במגדל טראמפ, שבה וול, חבר במועדון הגולף הלאומי של טראמפ בג'ופיטר, פלורידה, מחזיק במשרד המשקיף על סנטרל פארק. "זה היה מחיר טוב מאוד בהשוואה למה שהוא היום", אמר בן ה-48. לא רחוק משולחנו ניצבת תמונה ממוסגרת שבה וול, הייז ואחרים מחייכים לצד הנשיא, באירוע צדקה של דומינרי במועדון הגולף של טראמפ בבדמינסטר, ניו ג'רזי.

משפחת טראמפ בהרכב מלא. בצדדים הבנים אריק (מימין) ודונלד ג'וניור (שני משמאל) / צילום: Reuters, Van Tine Dennis

מתרופות לפיננסים

דומינרי נוסדה לפני 58 שנים ובדרך החליפה פעמיים את שמה. בתחילה החברה נקראה Spherix, ובשנים האחרונות פעלה תחת השם AIkido Pharma, כחברת מחקר רפואי ציבורית שחקרה כל נושא, החל מתרופות לסרטן הלבלב ועד לפוטנציאל של קטמין לטיפול באלצהיימר.

כאשר מניות הביוטכנולוגיה זינקו במהלך מגפת הקורונה, יצאה AIkido, שהפסידה כסף, להנפקת מניות. המהלך עזר לה לצבור ערימת מזומנים שהגיעה ל־66 מיליון דולר עד סוף 2021. הייז שחיפש לגדול פנה לשווקים הפיננסיים - ולקייל וול.

וול התגאה ברשת קשרים נרחבת משנים של עבודה בבנקים כמורגן סטנלי ואחרים. הוא היה מכונן ישויות פיננסיות ייעודיות (SPV) שאפשרו ללקוחות עשירים לאגד כסף עבור עסקאות בלעדיות, וכך עזר ל־AIkido להתחיל להמר על השקעות בחברות פרטיות כמו SpaceX של אילון מאסק, חברת טכנולוגיית הדיפנס Anduril ומפתחת פורטנייט, Epic Games.

"זה לא הדבר הכי קל בעולם לפנות לחברות האלה", אמר וול. "הרווחנו בשביל אנשים הרבה מאוד כסף".

האסטרטגיה התגבשה בתקופה ש־AIkido חתמה על חוזה השכירות הראשון שלה במגדל טראמפ. "ראיתי לעתים קרובות את הצוות שלהם במהלך העבודה, הם תמיד התמקדו במשהו חדשני ומרגש", סיפר אריק טראמפ.

AIkido רכשה חברת ברוקראז' רשומה, הרחיבה את פעילותה במגדל טראמפ ומיתגה עצמה מחדש כ־Dominari (בלטינית "להיות אדון של"). וול הפך לנשיא דומינרי, ואילו אשתו, סו יו, הצטרפה לדירקטוריון.

החברה החדשה התקשתה בתחילה: היא הכניסה 2 מיליון דולר בשנת 2023, והייתה בדרך להפסד נקי של כמעט 23 מיליון דולר, על פי הדיווחים לרשות ני"ע (SEC). אך היא החלה מטפחת לקוחות ראשונים עם אירוח של אירועי צדקה במועדונים של טראמפ בשנים האחרונות. כך ב־2024 ההכנסות כבר זינקו באמצעות עסקאות עבור עסקים קטנים בעיקר, לרבות הנפקה ראשונית לציבור של יצרנית הרחפנים Unusual Machines, שמלווה על ידי דון ג'וניור.

ובכל זאת, קופת המזומנים של דומינרי הצטמקה. הגירעון המצטבר שלה - הפסדים שהצטברו לאורך השנים בספריה - הגיע ל־223 מיליון דולר בדצמבר 2024, ואת השנה סיימה מנייתה מתחת למחיר של דולר אחד.

עירוי־טראמפ והחייאה

זריקת ההצלה הגיעה ממשפחת טראמפ, כאשר כמה שבועות לאחר השבעתו של הנשיא לכהונה שנייה בבית הלבן, השתתפו אריק ודון ג'וניור בהנפקת מניות של דומינרי.

כל אחד מהם רכש מניות בשווי מיליון דולר, מתוך סבב גיוס שהסתכם ב־13.5 מיליון דולר, לפי דיווחים לרשות ני"ע האמריקאית, SEC. בהמשך מונו ליועצים בחברה, וזכו להקצאת מניות נוספת, מה שגרם למניית דומינרי לנסוק בעד 1200% מעל לנקודת ההתחלה העגומה של השנה.

עם 6.7% מהון החברה, בשווי מעל 6 מיליון דולר לכל אחד, בניו של טראמפ הם בעלי המניות הגדולים ביותר בדומינרי מלבד הייז, וול וסו-יו, על פי FactSet. שלושה בכירים נוספים בקבוצה העסקית של טראמפ חברים כעת בוועדת הייעוץ של דומינרי.

בפברואר, כאשר מיזמי הקריפטו של הנשיא טראמפ חברו לאג'נדה ממשלתית פרו־קריפטו בדרכם להתרחב, דומינרי החלה להזרים כסף לקרנות סל על ביטקוין וצברה החזקות בשווי 2 מיליון דולר עד סוף מרץ. החברה גם השקיעה עם משפחת טראמפ בסטארט־אפ מתחום הדאטה־סנטרס שהפך לחלק מ'אמריקן ביטקוין', מיזם כריית קריפטו שעתיד להפוך ציבורי בשבועות הקרובים.

בשאלה האם אריק ודון משפיעים עליו, או שהוא עליהם, אמר וול: "אני חושב שאנחנו פשוט בעלי דעות דומות".

דומינרי סייעה ל'אמריקן ביטקוין' לגייס 220 מיליון דולר, לפי דיווחים, וגזרה מכך עמלה של 4.8 מיליון דולר.

וול אמר שהאחים טראמפ היו מעורבים גם בכמה מהשקעות אחרות של דומינרי, שכללו לאחרונה חברות SPV (אותן ישויות ייעודיות) שהימרו על חברות טכנולוגיה כמו xAI של מאסק ו־SpaceX. "לפעמים הם סתם משקיעים פסיביים", אמר, "ולפעמים הם רוצים ממש להשקיע במשהו".

כמה מהעסקאות שהפכו את דומינרי לנהדרת שוב 4.8 מיליון דולר: העמלה שקיבלה דומינרי על עזרתה בגיוס של אמריקן ביטקוין בסך 220 מיליון דולר 1.1 מיליון מניות: תקבל עם השלמת ההנפקה של חברת ה־SPAC בהובלת האחים טראמפ, השואפת לגייס 300 מיליון דולר 2 מיליון דולר: שווי החזקתה של דומינרי בקרנות סל על ביטקוין של קונצרן טראמפ (בסוף מרץ)

מתקרבים מאוד לשמש

המקרה האחרון מסוג זה התרחש החודש עם הקמת SPAC, חברת רכישה ייעודית המאפשרת הנפקת עסקים לציבור תוך הימנעות מהבירוקרטיה הכרוכה בהנפקה רגילה.

חברת ה־SPAC, בהובלת אריק, דון ג'וניור ו־וול, שואפת לגייס 300 מיליון דולר עבור רכישת חברת ייצור אמריקאית. 5 מיליון המניות שמחזיקים יחד אריק ודון ג'וניור בחברת השלד הזו עשויות להיות שוות בעתיד מיליוני דולרים ויותר. לפי דיווחים ל־SEC, תקבל דומינרי, המשמשת כחתם הראשי של ההנפקה, 1.1 מיליון מניות בהשלמת המיזוג והגיוס.

גם בעסקאות שבהן "היועצים החדשים" שלהם אינם מעורבים בפומבי, וול והייז נהנו מהקשרים של משפחת טראמפ.

ביוני ליוו את המיזוג בין פרויקט הקריפטו Tron ליצרנית הצעצועים הציבורית SRM, שקיבל חשיפה תקשורתית בשל מעורבותו של ג'סטין סאן, מייסד טרון שעמד בפני אישומים של מניפולציה על השוק מצד רשות ני"ע, בתיק שהושהה לאחרונה.

סאן השקיע 75 מיליון דולר ב־World Liberty Financial, מיזם הקריפטו הנתמך על ידי משפחת טראמפ, וצבר יותר מ־20 מיליון דולר במטבע המם של הנשיא, כדי לזכות במעמד VIP בארוחת ערב חגיגית שנערכה למחזיקי המטבעות.

וול טוען שהכיר את סאן דרך חבר משותף שאינו אחד מהאחים טארמפ: "סביר שהוא שאל את אריק אם אני אדם טוב. זו הייתה מידת המעורבות של אריק", אמר.

הייז ו־וול סבורים שסאן הוא כישרון של אחד בדור, שישרוד את מחזורי הגאות והשפל הידועים לשמצה של הקריפטו.

לפני שהוכרזה עסקת 'טרון', חברת SPV שאורגנה על ידי יו במאי הכניסה 5 מיליון דולר ליצרנית הצעצועים SRM. ההשקעה במניות ובאופציות, שהעניקה לדומינרי עמלה של 300 אלף דולר, עתידה להיות שווה יותר מ־120 מיליון דולר, בהתבסס על מחיר המניה הנוכחי של TRON.

וול טוען כי זו הייתה מסוג העסקאות "שיותר ויותר קרנות גידור ומנהלי כספים מתקשרים אלי" כדי להצטרף אליה.

"עכשיו אתם רוצים להיות חברים שלי?", תהה וול בעת אירוע צלצול בפעמון פתיחת המסחר בנאסד"ק בשבוע שעבר, "אני כבר לא זקוק לזה".