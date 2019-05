סיוטים מאיסלנד, שיפודי ענק מאוסטרליה ו"המנחה המקריפ": מה חשבו ברשת על חצי גמר האירוויזיון

חג האירוויזיון החל אמש (ג') בתל-אביב עם חצי הגמר הראשון של התחרות, בו נבחרו 10 מדינות מתוך 26 המדינות הסופיות שיתחרו בגמר התחרות ביום שבת הקרוב. בערב סוער, מצחיק ומפתיע ניסו המתמודדים לכבוש את חבר השופטים ואת הקהל בבית כדי לעבור לשלב הבא, וכמו בכל אירוויזיון ראוי - תצוגת הקאמפ והביזאר הייתה בשיאה, ונראה שישראל זכתה להרכב מתמודדים מעניין במיוחד.

ברשתות החברתיות, כמו בכל שנה, לא נותרו אדישים למה שקרה על הבמה, וטוויטר, פייסבוק ואינסטגרם הוצפו בצילומי מסך מתוך התחרות. מתמודדים, מנחים או חברי הקהל - אף אחד לא נותר בטוח מפני עקיצות הצייצנים, שהשאירו גם אותנו פעמים רבות עם דמעות של צחוק בעיניים.

ברשתות החברתיות החליטו כמעט פה-אחד שתצוגת המופעים באירוויזיון הפגינה מהו קאמפ אמיתי, זאת בניגוד למה שהתרחש לפני שבוע בשטיח האדום בגאלה של המטרופוליטן בניו יורק, בה הנושא המרכזי היה קאמפ, ונגד רוב המשתתפים נטען כי הם לא הבינו מהו.

המופע המרכזי עבור רוב הצופים היה כמובן להקת Hatari שייצגה את איסלנד. מדובר בהרכב טכנו שמתאר את עצמו כ"להקת אמנות במה אנטי-קפיטליסטית BDSM". והחברים מאיסלנד אכן הגיעו כדי לזעזע. חלק היו בטוחים שהם לא מצליחים להתעורר מסיוט, ב-BBC תהו איך סבתא תגיב למופע הלא שגרתי, אבל כל הגולשים הסכימו שהתגובה של הלהקה לכך שזכו ויעברו לגמר הייתה פשוט הדבר הכי טוב בערב, וכמו שאחת היטיבה לתאר - "הם ניצחו אבל לא בטוח שבאירוויזיון".

My therapist: the Iceland guy isn’t real he can’t hurt you



The Iceland guy:#Eurovision pic.twitter.com/5PGZXGjrmG - ً (@fumerovibes) May 14, 2019

If your nan just walked in and saw Iceland doing this, good luck explaining that one. #Eurovision pic.twitter.com/sH5KDGBPHN - BBC Eurovision🇬🇧 (@bbceurovision) May 14, 2019

Iceland’s reaction to getting through to the final #eurovision pic.twitter.com/sIjhQxbPQl - Scott Bryan (@scottygb) May 14, 2019

מבחינתי הם ניצחו אבל לא בטוח שבאירוויזיון - Noa (@Noa_Liberator) May 14, 2019

גם ההופעה האוסטרלית הותירה הרבה פיות פעורים: הזמרת קייט מילר-היידקי הופיעה על מה שנראה כמו שיפוד ענק יחד עם רקדניות הליווי שלה, והשלוש ריחפו באוויר לאורך הנאמבר. בפיד הישראלי והבינלאומי לא יכלו להתעלם מהדמיון העז של הזמרת עם הכתר העצום לאישה אחרת בעמדת כוח - אלזה מהסרט "לשבור את הקרח". אחרים תהו אם יש דבר כזה "מוגזם מדי" כשזה מגיע לשואו באירוויזיון, אך הרוב פשוט לא הבינו איך אוסטרליה קשורה לאירופה.

אלזה מייצגת את אוסטרליה pic.twitter.com/0MRmEWTkiO - Hadas Ribak (@HadasRibak) May 14, 2019

ובכן אוסטרליה, גם לאירוויזיון יש מוגזם מדי - Tomer Kariv-Shayovitz (@TomerKariv) May 14, 2019

מבין המנחים, הצופים האירופים לא בדיוק קיבלו את ארז טל בברכה. משהו במראה שלו ובמשקפיים שכונו "מקריפים" הזכיר להם מגוון דמויות כמו קרמיט הצפרדע. אסי עזר, לעומת זאת, התקבל בחיבוק אוהב (מלבד אירוע אחד עליו נפרט בהמשך) על-ידי קהילת הלהטב"ק האירופית, לאחר שהודיע כי יתרום ממשכורתו לארגונים שתומכים בקהילה, אך גם בגלל החיבוק המאוד חם עם קובי מרימי. המנצחת הגדולה מבין הארבעה הייתה לוסי איוב, המגישה שהגיעה מתאגיד השידור "כאן". חיפוש מהיר על שמה בעברית ובאנגלית מגלה כי הצופים פשוט התאהבו בה וברקע הייחודי שלה.

I don’t like creepy glasses host #eurovision - The Ace of Knaves 🇪🇺 (@Arkham24601) May 14, 2019

Why does this host sound like Kermit the Frog? #Eurovision - Alfie Sheldon (@AlfieS12) May 14, 2019

Fun: Fact: Assi Azar is donating his payment from KAN for presenting Eurovision, all $30k of it, to IGY, an Israeli LGBT Youth Charity.



His reasoning was that he sees it as making up for the Israeli Governments defunding of their support for LGBT Charities. #Eurovision pic.twitter.com/YXYnvNVZ5B - Peter Hayes (@ThatPeterHayes) May 14, 2019

באחד מהרגעים היותר משעשעים של רביעיית המנחים, ארז טל החליט לתת לבר רפאלי את הכבוד להסביר לצופים דוברי הצרפתית כיצד להצביע. בעוד טל התלהב מהיכולות של רפאלי, הצופים בארץ לא ממש התרגשו מיכולותיה.

בר רפאלי זה לא צרפתית פשוט אמרת פפה לה פיו ארבע פעמים ברצף - Judit Welber (@JuditWelber) May 14, 2019

בר רפאלי מדברת צרפתית pic.twitter.com/zP96Xp0Zb0 - Omri Feinstein (@omrifeinstein) May 14, 2019

בזכות הסמיכות לשידור הפרק הלפני אחרון של "משחקי הכס", כמעט כל המופעים נראו לצופים באינטרנט כמו סצינות מהסדרה. בין החשודות המיידיות היו המדינות ששלחו זמר עם שיער ארוך כמו הונגריה וגיאורגיה.

אה איזה יופי, אחרי שיר משחקי הכס האוסטרלית חובשת את כס הכרזל - dorzach (@dor_zach) May 14, 2019

גאורגיה בשירם: פרק 5 של משחקי הכס - Shir Reuven (@shireuven) May 14, 2019

עוד בתחומי הביזאר, הצייצנים האירופאים היו המומים מכך שהזמר הפורטוגלי, קונאן אוזיריס, לא עבר לגמר התחרות לאחר מפגן שירת הפאדו יחד עם ברייקדאנס על רקע מקצבי טכנו. העיקר שזכינו לתמונה מרהיבה של אסי עזר עונד את מגן הזקן המנצץ של אוזיריס.

When that one friend is being too extra and you have to pretend you don’t know them #eurovision pic.twitter.com/ZsLK7GMz07 - ★ ANASTAZIA ★ (@__Anastazia__) May 15, 2019

עוד מבוכה נרשמה מצידו של המנחה אסי עזר כאשר שלף תמונה חושפנית במיוחד של המתמודד הספרדי, מיקי, בפני הקהל הגדול. מיקי הנבוך נותר ללא מילים וגמגם משהו לגבי כך שהיה "צעיר מאוד" בזמן שצולמה התמונה. נראה שהרגע הלא כל-כך נעים חרה מאוד לצופים, שהיו מאוהבים לחלוטין בעזר במהלך רוב השידור.

assi was so embarrassing with miki.... big yikes#EUROVISION - 🦋the name of ts7🦋 (@popswiftlwt) May 14, 2019

Trust the gay host to ask the real questions. #Eurovision - Jonathan Sala (@tamasys) May 14, 2019

Your mum showing to your friends photos from when you were a child. #EuroSemi1 #Eurovision pic.twitter.com/AOXrLNaeDs - Adrián (@_adriansky) May 14, 2019

Eurovision host Assi Azar asks Mr Spain (Miki Núñez) an important question: pic.twitter.com/bVsv6sWR3K - Konrad (@aBitBent) May 14, 2019

לסיכום חצי הגמר הראשון של אירוויזיון 2019 - כנראה שהישראלים היו קשים מדי כלפי שירו קובי מרימי. אחרי תצוגת התכלית בערב הזה, הוא עוד עלול להפתיע.

תקשיבו נראה לי היינו קשים מדי על קובי מרימי - Niko Watts (@nikowatts) May 14, 2019

