מיקי גנור מבקש מביהמ"ש לשחרר לו מיליוני יורו שנחסמו על ידי בנק הפועלים

איש העסקים מיקי גנור - מי שהיה עד לאחרונה עד המדינה בפרשת הצוללות (תיק 3000), אך הסכם עד המדינה עימו בוטל על רקע שינוי גרסתו - מבקש מביהמ"ש לשחרר את החסימות שהטיל בנק הפועלים על חשבונות הבנק שלו ושל בני משפחתו, ולאפשר להם לקבל לחשבון, ולהשתמש, במיליוני יורו שמגיעים להם מהשכרת נכסים בחו"ל באמצעות חברות קפריסאיות, שבבעלות בני משפחת גנור.

לטענת גנור, לפני פרסום החקירה נגדו נהג בנק הפועלים לקבל את הכספים המגיעים לו מחו"ל, בהעברות בהיקף עשרות ומאות אלפי יורו - כספים שקיבל גנור מהשכרת נכסים באירופה, שנרכשו על-ידי גנור שנים לפני שאירעו האירועים העומדים בלב פרשת הצוללות. הנכסים מושכרים לעיריות או לחברות מסחריות ונרכשו באמצעות קבלת מימון בנקאי מלא.

על יסוד כספי ההשכרה, בין היתר, רכש גנור בתי מגורים בישראל עבורו ועבור ביתו בהיקף מיליוני שקלים לכל נכס. לצורך רכישת הבתים נטל גנור הלוואות מבנק הפועלים. מדובר בשתי נחלות במכמורת שנרכשו לפני מספר שנים - האחת עבור בניית בית מגורים לביתו של גנור והשנייה בעבור בית לו ולרעייתו. הנכס השלישי הוא נכס ברחוב ישראל גלילי ברמת השרון, שבו מתגוררת אם ילדיו הקטינים של מיקי גנור ביחד עם שני בניה הבוגרים (ילדיו מחוץ לנישואים).

כעת, טוען גנור, כולא אותו בנק הפועלים בסיטואציה בלתי אפשרית: ביד אחת הוא מונע ממנו להכניס כספים לישראל; וביד השנייה טוען בנק הפועלים שגנור לא מכניס כספים לישראל ולא פורע את ההלוואות שנטל לטובת רכישת הבתים, ועל כן פתח בהליכי מימוש ההלוואות ופינוי גנור וביתו מבתיהם באמצעות הליכי הוצל"פ. לטענת הבנק, החובות הרובצים על הנכסים הנם בהיקף 19.35 מיליון שקל, סכום הכולל ריבית פיגורים.

לאור ההתנהלות הנטענת של בנק הפועלים מבקש גנור מבית המשפט לחייב את הבנק לקבל את הכספים, ולעצור את הליכי ההוצאה לפועל שפתח נגדו.

בבקשה לצו מניעה כנגד הליכי ההוצאה לפועל שבהם פתח הבנק, פירט גנור את החובות להם טוען הבנק: "למבקשים התחייבויות לפרוע הלוואות לבנק בסך מצטבר של כ-9 מיליון שקל אשר מועד פירעונן חלף (הלוואות לנכסים במכמורת), וכ-8 מיליון שקל שהועמדו לפירעון מוקדם על אף שמועד פירעון ההלוואה המקורי טרם חלף (הלוואה לנכס ברמת השרון)".

לטענת גנור, "בלא מתן הסעד הזמני המבוקש, היינו הקפאת המצב הקיים ועיכוב הליכי ההוצאה לפועל שננקטו בידי הבנק, הרי שיממש הבנק את בטוחות ההלוואה, אשר אינו מאפשר לגנור לפרוע, באופן שבו לא ניתן יהיה להשיב את המצב לקדמותו".

ביהמ"ש הוציא הבוקר צו ארעי המקפיא את כל הליכי ההוצאה לפועל למימוש ההלוואות לרכישת הנכסים, עד לקיום דיון בנושא, במהלך יוני.

במרץ האחרון נחשף ב"גלובס" כי עשרות מיליוני שקלים שמחזיק גנור בחו"ל ולא מצליח להביאם לארץ הם ככל הנראה הסיבה לכך שגנור החליט לחזור בו מהסכם עד המדינה.

נדל"ן מניב באירופה

במסגרת חקירת פרשת הצוללות נחקרו ההליכים שקדמו וסבבו את רכישתם של 3 צוללות ו-4 ספינות מהתאגיד הגרמני טיסנקרופ. לפי החשד, ההחלטות על רכש כלי השיט התקבלו בצמרת המערכת הביטחונית משיקולים זרים, תוך ניגוד עניינים והעברת כספי שוחד לגורמים שליוו את העסקאות. גנור היה נציג טיסנקרופ בארץ. הוא נחקר ובמהלך חקירתו חתם על הסכם עד מדינה, שכאמור בוטל בהמשך; ראש הממשלה נתניהו העיד בחקירה מספר פעמים, וכך גם צמרת הממשל באותה תקופה - ובהם ח"כ יאיר לפיד והשר לשעבר משה (בוגי) יעלון.

בנובמבר אשתקד הגישה המשטרה המלצות להגשת כתבי אישום בכפוף לשימוע נגד רוב המעורבים בפרשת הצוללות, ביניהם תא"ל (במיל') אבריאל בר-יוסף, מפקד חיל הים לשעבר אליעזר (צ'ייני) מרום ועו"ד דוד שמרון.

בתביעה שהגיש גנור הבוקר (א') לביהמ"ש המחוזי בתל אביב, באמצעות עוה"ד אסף ברם וגיא בן גל ממשרד ברם ושות' ועו"ד איתי ברכה ממשרד עורכי דין ברכה ושות', נטען, כי החל מחודש יולי 2017 חסום, דה פקטו, חשבון הבנק של מיקי גנור ורעייתו, וכן של חברת החזקות בבעלות בני משפחת גנור, לקליטת כספים בישראל, וזאת לאור חקירתו גנור ב"פרשת הצוללות".

לטענת גנור, מדובר בהעברות כספים המבוצעות מאותם מקורות ובגין אותה פעילות עסקית בדיוק כפי שקיבל בחשבונו בידיעת הבנק ובאישורו בראשית שנת 2017.

עוד נטען בתביעה כי חברת מ.ג הולדינג יורופ בע"מ, שבבעלות משפחת גנור הנה חברת אחזקות המחזיקה בשרשור של חברות שפעילותן כולה בתחום הנדל"ן המניב באירופה, בעיקר בגרמניה. חשבון החברה, נטען, כמו גם חשבונותיהם של גנור, רעייתו וילדיו, מתנהלים מזה שנים בבנק הפועלים.

על פי הנטען, במחצית הראשונה של שנת 2017 ביקש מיקי גנור לקלוט כספים בישראל אשר שורשרו אליו מהחברות הבנות כהלוואה, והבנק אישר את ההעברות הכספים. ואולם, מיולי חסם הבנק את האפשרות הזאת, ולא מאפשר עוד את קליטת הכספים בחשבונות.

לטענת גנור, במהלך כמעט שנתיים מאז ביצוע החסימה, ובשים לב לכך שכל המגבלות הפיננסיות שהוטלו עליו בעקבות החקירה הוסרו (למעט איסור דיספוזיציה על נכסיו בישראל), התמיד הבנק בסירובו לאפשר קליטת כספים בחשבון של החברה ובחשבונות של גנור ורעייתו, תוך טענה ("שמעולם לא הועלתה על הכתב", על פי התביעה) כי הוא חושש כי כספים אלה "לוכלכו" באחת מן החוליות המרכיבות את החברות הבנות שבשליטת מיקי גנור ורעייתו.

עוד טוען גנור כי הוא ובני משפחתו שיתפו פעולה באופן מלא עם הבנק, העבירו לו כל מסמך וכל אישור שהתבקשו על ידו, לרבות אישורים מרשויות האכיפה המלמדים כי בין פעילות החברות הבנות מושא ענייננו לבין "פרשת הצוללות" אין דבר וחצי דבר - "אך ללא הואיל, שכן הבנק נותר איתן בעמדתו לא לאפשר כניסה של כספים לחשבונות, ואין זה משנה אילו נתונים הוצגו לו".

"מעבר לכך", נטען בתביעה, "הבנק ניהל מול התובעים הליך שאינו תקין בשום צורה - ראשית חסם את החשבונות להעברות ורק לאחר מכן החל לשאול שאלות; כל סבב שאלות ארך זמן רב; בכל סבב שאלות דרש הבנק מן התובעים מסמכים חדשים שלא דרש קודם לכן - הרי שחרף האישורים הרבים שהוצגו לו, וחרף העובדה שמסלול הכסף כולו היה שקוף בעיני הבנק - הבנק נותר עיקש בסירובו, הכל בניגוד גמור להוראות הדין".

לטענת גנור, כלל הכספים המגיעים לו, לרעייתו ולחברה בבעלותם, מדווחים כדין לכל רשויות המס; רשויות אכיפת החוק בישראל הבהירו לבנק כי אין בין החברות הבנות שבשליטת החברה לבין "פרשת הצוללות" כל קשר; כל מסלול הכסף הוצג לבנק מראשיתו, ואגב כך למד הבנק כי כלל נכסי החברות הבנות מומנו באמצעות מימון בנקאי או באמצעות רווחי החברות הבנות (לא נכנס לחברות הבנות כסף חיצוני בכל בשום חוליה בשרשרת), ולבד מכספים שהוצאו לצורך הפעלת החברות וניהול הנכסים או דיבידנד שחולק בשנת 2009 וכן בשנת 2017, גם לא הוצאו ממנו כספים.

"במילים אחרות", נטען בתביעה, "הקשר בין החברות הבנות לבין החשדות המיוחסים למיקי גנור, כמו גם בנוגע לכל חשד אחר - אינו קיים".

עוד לטענת גנור ורעייתו, הבנק הכניס גם את ילדיהם לתסבוכת, על לא עוול בכפם. "לדאבונם של התובעים הבנק הסלים לאחרונה את יחסו אליהם, והחל דורש פירעון מידי של הלוואות הרובצות על חשבונות הבנק בבעלות התובעים - גנור, רעייתו ילדיהם אביעד ושרון מור וכן שתי חברות נוספות בבעלותם - תוך שהוא מאיים כי היה ולא יעשו כן, יממש הבנק את הבטוחות שניתנו לו לצורך העמדת ההלוואות - כולן בתי המגורים שלהם".

"התנהלות הבנק היא שערורייתית במיוחד בענייננו, שכן בידו האחת הוא אינו מאפשר את קליטת הכספים אשר תביא לסילוק ההלוואות, ובידו האחרת הוא פועל לממש את הבטוחות שניתנו לו עבור העמדת ההלוואות הנ"ל - הכול בניגוד לחובותיו הבסיסיות ביותר בדין. לדרך הילוך זו אין להסכים ובעקבותיה הוגשה הבקשה למתן סעדים זמניים בד בבד עם כתב תביעה זה", טוען גנור בתביעה.

כספים למימון הגנתו

גנור מוסיף בתביעה כי בהינתן מצבו המשפטי - כחשוד בפרשת הצוללות - התקבולים מפעילות הנדל"ן שלו הם ככל הנראה הכספים היחידים שיוכל לקלוט בשנים הקרובות, ואלה עתידים לשמש לעמידה בהתחייבויותיו ולמימון הגנתו ומחייתו. "לא ניתן להפריז בחשיבות קליטת הכספים עבור מיקי גנור, שכן אי קליטתם כמוהו כגזר דין פלילי עבורו, וזאת בטרם אף הוגש נגדו כל כתב אישום", נכתב בתביעה.

עוד נטען, כי "אי קליטת הכספים, משמעו שלא זו בלבד שחרב החשדות לכאורה -המשך החקירות והגבלות החופש שהוטלו עליו כולם מונחים על מיקי גנור בעצמו, אלא שכעת מונחת חרב נוספת על כלל בני ביתו - האפשרות שיוותרו בלא קורת גג בתקופה קשה זו העוברת עליהם ותוך שכלל בני המשפחה מנסים להתרכז בהוכחת חפותו של מיקי גנור. גסות לב שכזו מצדו של הבנק, לא תתואר".

החברות בקפריסין והשותף האוסטרלי

גנור חושף בתביעה את מבנה ההחזקות של החברות הזרות שבבעלותו. לטענתו, הוא ורעייתו בעלים בשרשור של מספר חברות בנות בחו"ל, כאשר שותפם באחזקותיהם בנדל"ן הוא הלמוט טומאנק, תושב אוסטריה. כלל החברות הבנות מנוהלות חשבונאית ומבוקרות על ידי פירמת הרו"ח KPMG בסניפה הקפריסאי, וכי כל מבנה החברות אושר כדין, כאשר כלל החברות הבנות עומדות בתנאי הדין, לרבות בדיני המס השונים החלים עליהן.

ההחזקות המתוארות בתביעה הן: החזקה בחברת ישראלית בשם MG Holdings Europe Limited - חברה המחזיקה במלוא המניות של חברה קפריסאית בשם Flashnet Limited.

מצידן השני של החברות הבנות מצוי כאמור הלמוט, השותף, המחזיק במלוא מניות חברה קפריסאית הידועה בשם Novalox Limited.

מבנה החברות מחולק לטענת גנור לשתי זרועות עיקריות - זרוע נכסים וזרוע ניהול.

בתביעה מדגים גנור חלק מההכנסות המגיעות לו משכירות הנכסים ששבעלות החברות הזרות שהוא מחזיק בשרשור. כך למשל נטען, כי חברת MOSERIN LTD הקפריסאית מחזיקה בחברה לוקסמבורגית בשם FMZ TRIER SARL אשר מחזיקה במרכז מסחרי פתוח בגרמניה (HERFORD). הנכס מושכר ברובו לרשת "עשה זאת בעצמך" ענקית הנקראת TOOM BAUMARKT וסך ההכנסה השנתית מנכס זה - 585 אלף יורו. סך עלות הלוואה שנתית כ-280 אלף יורו.

דוגמה נוספת היא חברת RAPIONE LTD הקפריסאית מחזיקה בחברה קפריסאית בשם MERNONTO LTD אשר מחזיקה בבניין משרדים בעיירה SAARBRUECKEN בגרמניה. הנכס כולו מושכר לעירייה. סך ההכנסה השנתית מנכס זה הינה כ-265 אלף יורו וסך עלות ההלוואה השנתית בגינו - כ-200 אלף יורו. יתרת הנכס בתהליך הסבה למגורים. עוד דוגמה היא חברת POLENCO LTD הקפריסאית מחזיקה בחברה לוקסמבורגית בשם EPI) EUROPEAN PROPERTY INVESTMENT SARL) אשר מחזיקה בשני מרכזים מסחריים בגרמניה (CHEMNITZ ו GLIENICKE). הנכסים מושכרים לחנויות ורשתות מוכרות. סך ההכנסה השנתית מנכסים אלו- כ-850 אלף יורו כאשר סך עלות הלוואה שנתית בגינם עומד על כ-437 אלף יורו.

באשר לזרוע הניהול של החברות הבנות, נטען שכלל החברות המצויות בו תפקידן הוא לנהל את נכסי הנדל"ן של זרוע הנכסים. חברות אלו מעסיקות עובדים, אחראיות על כריתת חוזים, גביית תשלומים, העסקת רואי חשבון, ניהול שוטף ועוד.

*** חזקת החפות: כל החשודים בפרשת הצוללות (תיק 3000), ובהם מיקי גנור, הם בגדר חשודים בלבד במעשים המיוחסים להם, והם בחזקת חפים מפשע כל עוד לא הורשעו בדין.

