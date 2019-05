תוכנית השלום של טראמפ יוצאת לדרך: "את הכסף שמשקיעים בכדורי רובים אפשר להשקיע בתשתיות"

תוכנית השלום של טראמפ יוצאת לדרך. לקראת סמינר כלכלי-אזורי שייערך בסוף חודש יוני בבחריין, עומד הבית הלבן לשחרר חלקים מן התוכנית הכלכלית, כך פרסם הלילה (א') העיתונאי ג'ק טאפר מרשת "CNN". התוכנית הכלכלית תהיה מיועדת לעידוד השקעות בגדה המערבית, בעזה ובאזור כולו.

התוכנית הכלכלית היא חלק מתוכנית השלום של הממשל האמריקאי, שיועציו של הנשיא דונלד טראמפ מכנים כ"תוכנית המאה", לפתרון הסכסוך בין ישראל לפלסטינים. התוכנית, שעליה מדברים כבר קרוב לשנתיים, מכילה שני חלקים: פוליטי וכלכלי. הסמינר הכלכלי, בהשתתפות נציגי מדינות ערב, אמור להיערך בתאריכים 25-26 ביוני בעיר הבירה מנאמה ואמורים להשתתף בו שרי אוצר ומנהיגים עסקיים.

ב"CNN" רמזו שהתוכנית הכלכלית עשויה להתפרסם עוד הערב. אם היא אכן תתפרסם בימים הקרובים, התוכנית עשויה להשפיע על מלאכת הרכבת הקואליציה, שנכנסת לשבוע האחרון במו"מ. באיחוד מפלגות הימין חוששים מכל סממן של שיפור חייהם של הפלסטינים באמצעות הקמת מדינה פלסטינית. שאיפתם הראשונית, בתחילת המו"מ, הייתה להקים ממשלה שבקווי היסוד שלה יודגש בצורה מוחלטת שהממשלה ה-35 עומדת לספח לפחות חלק מגושי ההתיישבות. כעת, הדבר נראה קלוש. נתניהו לא יעז לסכן את מערכת היחסים המעולה שלו עם הבית הלבן באמצעות הכללת הצהרות מתריסות במסמכים רשמיים. בנוסף לסיפוח, בימין כולו, לרבות בתוך חלקים מרכזיים בליכוד, דורשים לבטל את תוכנית ההתנתקות באזורי צפון השומרון ולהחזיר את היישובים שהוסרו בהתנתקות ליישובים מלאים. הצעות חוק בנושא כבר הונחו על בפני ועדת שרים לחקיקה.

החלק הפוליטי של התוכנית אמור להתפרסם בשלבים מאוחרים יותר, אולי אף חודשים לאחר פרסום החלק הכלכלי.

ג'ארד קושנר, שהכין את התוכנית, אמר היום (א') לרשת "CNN" ש"אנשים ממשיכים לאפשר לקונפליקט שהתרחש בין הסבים שלהם להרוס את העתיד של ילדיהם. התוכנית תציב דרך ריאלית, משמחת וברת-ביצוע להתקדם באופן שלא קיים כיום".

לפי הפרסום, התוכנית הכלכלית תכיל היבטים בתחומי התשתיות, תעשייה, השקעות בהון אנושי, ורפורמות ממשל "כדי להוביל לכך שזה יהיה אזור רווי השקעות ככל הניתן". קושנר ציין בדבריו כי הוא בנה את המודל הכלכלי על בסיס תכניות שעבדו בעבר ביפן, בסינגפור, בפולין ובקוריאה הדרומית.

במסגרת הסמינר בבחריין, יעשה ניסיון לעקוף את הוויכוחים הפוליטיים ולהימנע מלהכריע בשאלות הכבדות כמו האם הפלסטינים יזכו למדינה משלהם, מהו מעמד ירושלים, צעדי הביטחון שנוקטת ישראל, ומעמד הפליטים. לשם כך יוזמנו לכנס שרי אוצר ולא שרי חוץ, ואליהם יצורפו משלחות של אנשי עסקים.

גורם ממשל אמר לרשת "CNN" כי "אנחנו מכירים בכך שהתוכנית הכלכלית צריכה ללכת יד ביד עם תוכנית פוליטית, אבל זו תהיה אפשרות ראשונית לפרט צעדים כלכליים. זו תהיה הזדמנות להראות לפלסטינים, לירדנים, לישראלים וללבנונים שהמנכ"לים של חברות גדולות אכפתיים לגביהם ורוצים להשקיע באזור".

הכינוי 'סמינר' או 'סדנאות', שהוצמד לאירוע על ידי קושנר, במקום 'ועידה' או 'פסגה', גם הוא תוצר של שיחות עם אנשי עסקים ומשתתפים, כולל מן הרשות הפלסטינית. "המפגש ידגים את הפוטנציאל של האזור כולו", אמר גורם ממשל. "אם יש שלום, זה ישפיע לא רק על עזה והרשות הפלסטינית אלא גם על ירדן, לבנון ומצרים. הכלכלות יהפכו למשולבות".

"תחשבו כמה כסף מושקע כיום בכדורי רובה. אפשר להקדיש את הסכום לתשתית ולהון אנושי, תחשבו כמה טוב זה יכול להיות", הוא אמר.

את הודעת הבית הלבן אודות הוועידה בבחריין ליוותה כמעט במקביל הודעה מטעם השלטונות בנסיכות מהמפרץ. לוועידה יקראו "שלום ושגשוג" ואליה כבר הוזמנו מדינות האזור, לרבות ישראל, ירדן, מצרים ומדינות המפרץ וכמובן נציגי הרשות הפלסטינית. כן הוזמנו נציגי מדינות העוסקות בפיתוח בהשקעות ובמענקים ברשות הפלסטינית ובהן יפן, נורבגיה ומדינות אחרות.

Joint Statement from the United States of America and the Kingdom of Bahrain https://t.co/dQr31cvR9R