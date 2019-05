הבחירות לפרלמנט האירופי: המרכז הפוליטי נשחק, הקצוות התחזקו

ברלין. מפלגות השלטון השמרניות והסוציאל-דמוקרטיות נחלשו משמעותית בבחירות לפרלמנט האירופי שננעלו אמש, בעוד הקצוות הפוליטיים - הימין הקיצוני המתנגד להגירה ולאינטגרציה אירופית ו"הירוקים" התומכים במדיניות סביבתית - התחזקו; כך עולה מתוצאות חלקיות של הבחירות ומתחזיות, שפורסמו אמש סמוך לחצות על ידי הפרלמנט האירופי וכלי תקשורת ביבשת. מפלגות הימין האירו-סקפטי קיבלו מעט פחות מאשר חזו להם הסקרים, אך עדיין הפכו בפרלמנט הנוכחי לכוח משמעותי, וכך גם "הירוקים", שהפתיעו את הסוקרים, במיוחד במדינה הגדולה באיחוד - גרמניה.

לפי התוצאות כאן, "הירוקים" זכו ב-22% מהקולות במדינה, על רקע הבטחות למאבק בהתחממות הגלובלית, בפליטות פחמן דו-חמצני ובזיהום כתוצאה מפלסטיק, כשהם הופכים למפלגה השנייה בגודלה. המפלגה הראשונה היא עדיין המפלגה השמרנית ((CDU בראשות אנגלה מרקל, שקיבלה כ-28% מהקולות (הפסד של 8% לעומת הבחירות הקודמות). את התבוסה הקשה ביותר ספגו הסוציאל-דמוקרטים (SPD), שקיבלו רק 15.5% מהקולות (הפסד של 12%). שתי המפלגות השיגו את התוצאות הגרועות ביותר שלהן בהיסטוריה של הבחירות לפרלמנט האירופי.

