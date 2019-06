להריח כמו גיימר: מיקרוסופט משיקה סדרת מוצרי טיפוח של Xbox

מיקרוסופט משיקה מוצר חדש לקהל הגיימרים - אך הפעם לא מדובר במחשב נייד, קונסולה או משחק וידאו. ענקית הטכנולוגיה משיקה סדרת מוצרי טיפוח תחת המותג Xbox בשיתוף-פעולה עם ליין מוצרי Lynx (שם המותג של Axe בחלק מהשווקים בעולם) של חברת יוניליוור.

הסדרה תכלול ספריי גוף, ג'ל רחצה ודאודורנט, לפי דיווח באתר GameSpot. ליין המוצרים יושק בחודש הבא באופן בלעדי באוסטרליה ובניו זילנד, ולא ברור אם בהמשך הוא מתוכנן להגיע גם לשווקים נוספים.

לפי תיאור המוצרים, הריח שלהם יורכב משילוב של הדרים, קפיר ליים, מנטה, מרווה ופצ'ולי, והם יכילו שמנים אתריים.

"אנחנו רואים איך אוהדי Xbox משיגים דברים מדהימים בכל יום, ורצינו לחגוג את היכולות, את התשוקה ואת ההתמדה שלהם בעזרת יצירת משהו מיוחד באמת", אמרה טניה צ'י, שמובילה את Xbox באוסטרליה ובניו זילנד, בהצהרה שפרסמה מיקרוסופט.

הפרסום אודות מוצרי הטיפוח זכה לתגובה פחות נלהבת מצדו של סימוס בלאקלי, מעצב המשחקים שהגה והיה מיוצרי מכשיר ה-Xbox. בלאקלי פרסם ציוץ בעקבות הפרסום, בו כתב: "באמת ובכנות שאין לי תגובה לזה. אין לי מושג אפילו איך אמורה להיראות תגובה לזה. אני חושב שאני פשוט הולך להשתכר".

I seriously and honestly have no comment. I have no idea what a comment would even be on this. I’m frankly thinking of just going and drinking heavily at this point. https://t.co/hWZVyEHXjh