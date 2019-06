טראמפ: לא אטיל מכסים על מקסיקו, שתפעל לחסימת מהגרים

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע אמש כי לא יטיל מכסים על סחורות יבוא ממקסיקו, כפי שתכנן לעשות. זאת לאחר שמקסיקו הסכימה לנקוט "צעדים חזקים" לחסימת מהגרים היספנים, שהשתמשו בה כתחנת מעבר בדרכם לגבול עם ארה"ב.

בכך, כמעט ברגע האחרון, נמנעה מלחמת סחר חדשה של ארה"ב בעיצומה של מלחמת הסחר עם סין.

תזכורת: בסוף מאי איים טראמפ כי על כל סחורות היבוא ממקסיקו יוטלו מכסים - שיועלו בהדרגה מ-5% באמצע מאי עד 25% באוקטובר - במאמץ לאלץ את שלטונות המדינה לסכור את זרם המהגרים הבלתי-חוקיים מאמריקה התיכונה, בעיקר מהונדוראס וגוואטמלה, שנכנסים לארה"ב מנקודות לאורך הגבול הארוך בינה לבין מקסיקו. אך עתה הוסר האיום.

"אני שמח להודיע, כי ארה"ב חתמה על הסכם עם מקסיקו", צייץ טראמפ בחשבון הטוויטר שלו. "המכסים שארה"ב היתה אמורה להטיל על מקסיקו ביום ב' מושעים בזאת ללא הגבלת זמן. מקסיקו, מצידה, הסכימה לנקוט צעדים חזקים כדי לבלום את גל המהגרים משטחה שמציף את הגבול הדרומי שלנו".

I am pleased to inform you that The United States of America has reached a signed agreement with Mexico. The Tariffs scheduled to be implemented by the U.S. on Monday, against Mexico, are hereby indefinitely suspended. Mexico, in turn, has agreed to take strong measures to....