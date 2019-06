מהפכת הגיוון של נייקי מעלה הילוך עם בובות תצוגה מפתיעות

חנות הדגל של נייקי בלונדון הציבה בקומת הנשים החדשה שלה בובות תצוגה במידות גדולות. בכך לקחה ענקית בגדי הספורט צעד נוסף להפיכתה לרשת שמספקת מענה מגוון לכולם.

קומת הנשים ב-NikeTown, שנפתחה ביום רביעי האחרון, מוכרת ללקוחותיה "מבחר נרחב של בגדי פלוס סייז", לצד מדים לקבוצות ספורט ובגדי ספורט בהתאמה אישית. "כדי לחגוג גיוון וקבלה בספורט, החנות לא תקדם רק ספורטאים מקומיים באמצעות תוכן ויזואלי, אלא גם תציג לראשונה בחנות בובות תצוגה במידות גדולות ובובות תצוגה עם מוגבלויות", הודיעה החברה.

נייקי היא לא הקמעונאית הראשונה שמציגה בובות פלאס סייז בבריטניה. חנויות הבגדים Old Navy ו-Nordstrom ורשת הכלבו Debenhams גם כן מציגות בובות במגוון מידות.

ליין הפלאס סייז של נייקי הושק לראשונה ב-2017 בליווי קמפיין בכיכובן של הדוגמנית פאלומה אלסר, הבלוגריות והדוגמניות גרייס ויקטורי ודניאל ונייר ומטילת כדור הברזל האולימפית אמנדה בינגסון. ב-2018 השיקה נייקי שיתוף פעולה ממושך עם ויקטורי, שכתבה בטוויטר "כל כך גאה ומצפה לחשוף את הקהל לנרטיבים שונים של ספורט".

So excited to announce that I am PARTNERING with @nikewomen longterm, representing Nike Plus. Sharing content over the next few months, paying close attention to the connection between exercise & MH. SO proud & looking forward to sharing a different narrative to exercise 😌✨ #ad pic.twitter.com/ubc4ugCv2H

בתחילת השנה, שיתפה נייקי פעולה גם עם הבלוגרית קלואי אליוט ועם הקמעונאית המקוונת הבריטית Very כדי להפיץ את ליין הפלאס סייז שלה.

If anyone tries to tell you that your body size will hold you back, they are wrong. A few weeks ago someone left me a comment saying ‘You are mad if you think you can do ballet’. Feels good proving people wrong, you’re only called ‘crazy’ til you do it 😏 @Nike @verynetwork AD pic.twitter.com/1hqf7cupNk