טיסת השוקולד לא רק בישראל: עלייה בהתנהגויות מסוכנות באוויר

צריכת יתר של אלכוהול - זה הגורם מספר אחד להתפרעות של נוסעים בטיסות. לפי נתונים מעודכנים של יאט"א, ארגון התעופה העולמי, תופעת ההתפרעויות בטיסה נמצאת במגמת ירידה (שיכולה, אגב, גם להיות מוסברת בכך שחברות תעופה בוחרות שלא לדווח), אלא שמספר ההתנהגויות שמוגדרות כ"חמורות" - כלומר כאלה שמהוות איום על אנשי הצוות או הנוסעים או כאלה שהן בגדר סכנת חיים (המכונות דרגות 3 ו-4) - נמצא במגמת עלייה. האזור שבו התופעה נחשבת לנפוצה במיוחד הוא בריטניה.

לפי הארגון, בשנת 2017 נרשם מקרה אחד של התפרעות מתוך 1,053 טיסות, זאת לעומת 1,424 טיסות בשנה שלפני כן. יאט"א החלה באיסוף נתונים על התפרעויות בטיסה מאז 2007. לאורך התקופה היא קיבלה 66 אלף דיווחים מחברות התעופה, כאשר הסטטיסטיקה לחישוב התקריות הללו מחושבת לפי מקרה אחד לכל 1,000 טיסות.

בתוך כך, בשבוע שעבר ולקראת עונת הקיץ הושק בבריטניה קמפיין "One Too Many", שמבקש להזכיר לנוסעים את ההשלכות של התפרעות בטיסה: הורדת נוסעים מהמטוס, קנס של עד 80 אלף ליש"ט או מאסר בפועל. קמפיין אחר בשם "Not in flight" גייס חברות תעופה אירופיות, לרבות איזי ג'ט, ריאנאייר ו-KLM, כדי להביא למודעות הנוסעים את הכללים להתנהגות אחראית במטוס, לרבות בנוגע לשתייה מופרזת או עישון.

מהלך גלובלי נוסף שננקט כדי להפחית את התקריות האלימות בטיסות הוא דרך אמנת MP14, שאליה הצטרפו עד כה כ-20 מדינות (האחרונות שבהן טורקיה, מלזיה וקזחסטן), המחייבת את המדינות לנקוט את הפעילות המעוגנת בחוק נגד עברייני טיסה שנוחתים בשטחן.

