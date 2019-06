הזינוק של הביטקוין הקפיץ את רועי סבג: "ביטקוין זה מניה, לא מטבע"

הזינוק של הביטקוין אתמול (יום ד') מעל לרף של 13 אלף דולר, לראשונה מאז ינואר 2018, עורר גם את תשומת לבו של המשקיע הישראלי-קנדי רועי סבג. לטענתו, המטבע הדיגיטלי אינו נסחר כמטבע, אלא כמניה.

סבג, שבשנה שעברה היה הראשון שהכניס פעילות בתחום המטבעות הדיגיטליים לבורסת תל אביב, כשמיזג את השלד הבורסאי בלוקצ'יין כריה עם חברת כריית הביטקוין הקנדית ביטפארמס, צייץ אתמול בטוויטר: "בשווי שוק של יותר מ-200 מיליארד דולר, הביטקוין מדורג כאחד המטבעות הגדולים בעולם, אבל הוא עדיין תנודתי יותר מכמה ממטבעות הפיאט (מטבעות ריבוניים) הגרועים בהיסטוריה".

Let me reiterate: I love bitcoin and fully support the ethos and sound money philosophy. I am merely playing Freud in this Oedipal revolt against the Father (Gold) initiated by the bitcoin evangelists. The very best case for BTC is a potato sack race with Gold against Fiat Money.