הטרנד מגיע גם למתחמי העבודה: רשת Be All תקים את מרכז הקנאביס הראשון בישראל

רשת מתחמי העבודה Be All, שבבעלות איש העסקים נס שובל, הודיעה כי תפתח מתחם מיוחד לחברות המפתחות מוצרים ופתרונות בתחום הקנאביס. המתחם יכלול מרחב פעילות משותף, מעבדות, כנסים מקצועיים, אירועי משקיעים ותמיכה לחברות הפועלות בתחום.

חברות הקנאביס בישראל היום הן ברובן מגדלות ומשרדיהן נמצאים ליד שטחי הגידול או יצרניות שמשרדיהן צמודים למפעל היצור. אולם עם התפתחות התעשייה מוקמות יותר ויותר חברות סטארטאפ מתחום המו"פ, פיתוח המכשור הרפואי, מערכות המידע, חומרה לשיפור הגידול ומוצרים נוספים לתחום הקנאביס, בחברות שדומות יותר לחברות ביומד מאשר לחברות חקלאות או מפעלים. חברות כאלו יכולות ליהנות מחלל עבודה שבו ניתנים שירותים משותפים, שכן התחום הזה דורש מגוון יכולות ומומחיויות, וכן תשתיות ייחודיות, ביניהן תשתיות בטיחות כמו כספות, מעבדות עם מכשור מיוחד לאנליזה של החומר ועוד.

כיום כבר קיימות חממות טכנולוגיות בתחום פיתוח המוצרים מבוססי הקנאביס, כמו חממת נקסטייג' מקבוצת נקסטאר, שעומדת להתמזג בקרוב לתוך שלד בורסאי והחממה שהוקמה על ידי חברת Cann10 מקבוצת שיזים, המשווקת את מוצר הקנאביס קנארית, בשותפות עם חברת הקנאביס שיח. אולם, המתחם הנוכחי הוא מתחם העבודה הראשון הייעודי לתחום, שאינו חממה או אקסלרטור.

תחום הקנאביס הינו התחום הספציפי השני אותו בחרה הרשת לקדם, לאחר שהקימה כבר מתחם עבודה בתחום החלל, לצד מתחמי העבודה הכלליים שלה. הרשת מפעילה חמישה מתחמים בתל אביב ובגבעתיים. מתחם הקנאביס יופעל בתל אביב.

מן החברה נמסר כי שוק הקנאביס העולמי נמצא בתאוצה וכבר מסתמן כאחד מהתחומים החמים ביותר לפיתוח ולהשקעה. ההתפתחות המהירה של השוק אמנם מקדימה את תהליכי הלגליזציה והרגולציה בישראל, אך נראה כי בעתיד הקרוב לעין גם אלו יבשילו ויביאו לכניסת מיזמים חדשים רבים ולהאצת הקיימים.

עוזי סורקיס, מנכ"ל רשת Be All: "תעשיית הקנאביס היא מהצומחות והמבטיחות בעולם כיום, ומסתמנת כפורצת דרך בעתיד היזמות העולמית. כרשת המאכלסת מאות חברות בגדלים שונים, אנחנו נחשפים למיזמים חדשניים שעתידים לפרוץ לתודעה שלנו בקרוב. לא פעם אנו נקראים לעזרתן של החברות היושבות אצלנו, מפעילים קשרים עבורן, מגייסים משקיעים, מארחים משלחות מחברות ענק בינלאומיות ומספקים פלטפורמות ייחודיות לחברות אלו. משהבנו את פוטנציאל היכולות שלנו, כרשת גדולה, עבור החברות במתחמים, החלטנו להתמקד בורטיקלים ספיציפים, להשקיע בהם משאבים שיסייעו בבניית היסודות עליהם ייבנו מיזמים נוספים".

כחלק מתהליך הקמת התשתית לקהילת הקנאביס, תקיים Be All בחודש אוגוסט הקרוב אירוע משקיעים שנועד להשיק את המרכז החדש, אירוע Pitch All - Cannabis & Food Tech.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע? נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן הסיפורים הגדולים של היום נדל"ן גלובס טק נתוני מסחר שוק ההון נתח שוק דין וחשבון מטבעות דיגיטליים ✓ הרישום בוצע בהצלחה!

עקבו אחרינו ברשתות פייסבוק טוויטר אינסטגרם טלגרם