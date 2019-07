מעלה שלב במלחמה מול סנפצ'ט: אינסטגרם משיקה פיצר חדש

אינסטגרם השיקה סטיקר חדש שמאפשר למשתמשים להזמין את העוקבים שלהם להצטרף לצ'ט קבוצתי דרך הסטורי. כשמשתמש יפרסם סטורי עם סטיקר הצ'ט החדש, עוקביו יוכלו ללחוץ עליו כדי לבקש גישה לצ'ט הקבוצתי, אך הבחירה למי לאשר להצטרף אליו עדיין תהיה בידיו של המשתמש. בנוסף, הוא גם יוכל לבחור לסגור את הצ'ט הקבוצתי בכל שלב. הצ'ט יתקיים בתוך מתחם ההודעות הישירות (Direct) באפליקציה.

החברה הכריזה על הסטיקר החדש אמש (ג') בטוויטר, והציגה אותו כדרך שתאפשר למשתמשים לדבר עם חברים קרובים ולאו דווקא עבור משפיענים עם קהילת עוקבים גדולה. בסרטון שפרסמה שמדגים את השימוש בסטיקר, היא הציגה אותו כפתרון שיאפשר לאנשים לתכנן אירועים ומפגשים יחד עם חבריהם. אינסטגרם השיקה לפני כן סטיקרים לסטוריז שמאפשרים למשתמשים לבצע סקרים, לתייג מיקום, להוסיף האשטג ועוד מתוך הסטורי שפרסמו.

Introducing the new chat sticker in Stories. Now, there's an easy way to start conversations with a group of friends right from your story. pic.twitter.com/A1An7d9TjJ