"ביבי, שתה משהו. תירגע": ברק מאתגר את רה"מ בסרטון חדש

לאחר יום סוער של מלחמת ציוצים מול ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון לשעבר אהוד ברק החליט לעלות הילוך הבוקר (ד') - ראש ישראל דמוקרטית העלה סרטון לטוויטר בו הוא צולם מבצע את אתגר פקק הבקבוק, שקיבל ברשתות החברתיות את ההאשטג הגלובלי #BottleCapChallege, במסגרתו צריך המצולם להסתובב לבקבוק סודה ולהסיר את הפקק שלו בחבטה אחת. לאחר פתיחת הבקבוק שצולמה בהילוך איטי, פונה ברק למצלמה ואומר בהתרסה "ביבי, שתה משהו. תירגע, רק התחלנו".

אתגר פקק הבקבוק הוא האתגר הכי פופולרי ברשתות החברתיות לשנת 2019, בדומה לאתגר ה"קיקי" המסוכן שהיה פופולרי מאוד בשנה שעברה, בו המצולמים היו צריכים לצאת בריקוד מרכב נוסע, ואתגר דלי הקרח שדרש מהמצולמים לשפוך על עצמם דלי מים קפואים. לעומת הסרטון של ראש הממשלה לשעבר ברק, המטרה המקורית של אתגר פקק הבקבוק היא להסיר את הפקק בבעיטה מסובבת מדויקת אחת מבלי להפיל את הבקבוק עצמו. אתגר התוכן אמנם התחיל באינסטגרם, אך התפשט בפחות מ-24 שעות לכל הרשתות החברתיות לאחר ששותף מאות אלפי פעמים ואינספור מפורסמים מסביב לעולם "אותגרו" להצטרף.

"#bottlecapchallenge #challengeaccepted This thing landed on my head from @johnmayer but will quickly go to a couple of fellas we’ve seen do push ups badly. All yours Guy Ritchie and @jmoontasri" | https://t.co/J1X9XWKxHl pic.twitter.com/RT16VahcMv