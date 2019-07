שגריר בריטניה לארה"ב התפטר לאחר שהודלף כי לעג לממשל טראמפ

שגריר בריטניה לארה"ב, קים דארוך, התפטר היום (ד') בעקבות הדלפת השיחות הפרטיות והמברקים הסודיים בהם הוא כינה את ממשל טראמפ "לא תפקודי באופן ייחודי" ו"כושל". הדלפת השיחות פורסמה על ידי עיתון בריטי ביום ראשון האחרון וגררה מהומה בתקשורת הבינלאומית, במקביל לכעס עז מצד הממשל האמריקאי על הלשון החדה בה השתמש דארוך.

"אנחנו באמת לא מאמינים כי הממשל הזה הולך להיות יותר יותר נורמלי", נכתב באחד המברקים, "הוא מגושם דיפלומטית ולחלוטין בלתי צפוי".

ראשת ממשלת בריטניה, תרזה מיי, הגנה על השגריר דארוך ואמרה כי יש לה אמונה מלאה בו, אך דארוך עצמו אמר בהצהרה לתקשורת כי "המצב הנוכחי הופך את זה לבלתי אפשרי עבורי להמשיך את תפקידי".

דונלד טראמפ, נשיא ארה"ב, הגיב לשיחות המודלפות ביום שני האחרון ואמר כי גם בארה"ב לא חושבים גבוהות על השגריר האמור. אתמול הנשיא אף כתב בטוויטר כי ארה"ב "לא תתייחס אליו יותר". "בחור טיפש מאוד", הוסיף טראמפ בציוצו.

The wacky Ambassador that the U.K. foisted upon the United States is not someone we are thrilled with, a very stupid guy. He should speak to his country, and Prime Minister May, about their failed Brexit negotiation, and not be upset with my criticism of how badly it was...