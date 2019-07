טראמפ הפר את התיקון הראשון לחוקה כשחסם מבקרים בטוויטר

הנשיא טראמפ הפר את התיקון הראשון לחוקת ארה"ב כשחסם את מבקריו בטוויטר. כך קבע השבוע בית משפט פדרלי לערעורים, שדחה את עתירת הבית הלבן לבטל את החלטתה של ערכאה נמוכה יותר.

לאחר פסיקת בית המשפט על הנשיא, הוגשו גם שתי תביעות אזרחיות נגד נציגת בית הנבחרים הדמוקרטית אלכסנדריה אוקסיו-קורטז בטענה כי חסמה משתמשים.

אחד מהתובעים הוא ג'ואי סאלאדינו, היוטיובר הראשון שירוץ לנשיאות ארה"ב כמועמד מטעם עצמו. בציוץ בו חשף את כתב התביעה, תהה סאלאדינו אם התביעה תתקבל כפי שהתקבלה התביעה נגד הנשיא.

I have officially filed my lawsuit against AOC for blocking me on twitter.

Trump is not allowed to block people, will the standards apply equally?

Stay tuned to find out! pic.twitter.com/0RmHI7x9Qc