מה שווה הפיקסל אם אי אפשר לשלוט בו: גוגל חושפת את הסמארטפון החדש

דגמי הסמארטפון החדשים של גוגל יאפשרו למשתמשים לשלוט בהם מבלי לגעת בהם כלל - כך חשפה גוגל אמש, ובכך אישרה את השמועות שהופצו בנושא לאחרונה. גוגל פרסמה בחשבון הטוויטר שלה סרטון שמדגים כיצד הסמארטפון מדגם פיקסל 4, שהיא צפויה להשיק בחודשים הקרובים, מאפשר את השליטה במכשיר בעזרת מחוות ידיים ללא מגע.

גוגל פרסמה פוסט בבלוג שלה בו הסבירה אודות הפיצ'ר החדש, הנקרא "Motion Sense" ומתבסס על טכנולוגיה בשם סולי שפותחה על ידי צוות הטכנולוגיה והפרויקטים המתקדמים של גוגל (ATAP) במשך חמש שנים. מדובר בראדר שחש בתנועות קטנות סביב הטלפון ומזהה כי המשתמש בסביבתו.

לפי הפוסט, הפיצ'ר יאפשר למשתמשים לעבור בין שירים, להשתיק שיחות טלפון ואף להעביר התראות למצב "נודניק" מבלי לגעת במכשיר. "פיקסל 4 יהיה המוצר הראשון עם סולי, והיכולות האלו הן רק ההתחלה", נכתב בפוסט. "כפי שמכשירי פיקסל משתפרים עם הזמן, גם ה-Motion Sense תלך ותתפתח".

בנוסף, הסרטון שפורסם מדגים גם כיצד ניתן יהיה לפתוח את נעילת המכשיר על ידי הסתכלות עליו בלבד, בדומה לאופן הפעולה של טכנולוגיית Face ID של אפל. לפי גוגל, המערכת תאפשר זיהוי פנים של המשתמש בכל דרך בה המכשיר יוחזק, אפילו אם הוא יהיה הפוך, ולא תדרוש מהמשתמשים לאחוז אותו ולהביט בו באופן מסוים לצורך כך. החברה הדגישה גם את אבטחת המידע סביב הפיצ'ר החדש - "אנחנו משתמשים בטכנולוגיית זיהוי פנים שמעובדת על גבי המכשיר, כך שהתמונות והנתונים לא עוזבים את הטלפון לעולם. התמונות גם לא נשמרות ולא משותפות עם שירותי גוגל אחרים", נכתב בפוסט.

בחודש שעבר גוגל חשפה רשמית תמונה של פיקסל 4 , בצעד יוצא דופן, בעקבות הדלפות רבות של המכשיר ברשת, אך באותה תמונה נראה רק גב המכשיר. ניתן היה לראות בתמונה כי בגב המכשיר יש עיצוב מצלמה יוצא דופן, עם בליטה מרובעת שבה שלוש עדשות מצלמה.

Well, since there seems to be some interest, here you go! Wait 'til you see what it can do. #Pixel4 pic.twitter.com/RnpTNZXEI1