הדלפה חדשה של מכשיר פיקסל 4 מעוררת שמועות על מערכת מבוססת מחוות, שתאפשר שליטה במכשיר ללא מגע

הדלפה חדשה חושפת תמונות של מכשירי פיקסל 4 של גוגל, ומעוררת גל של שמועות לגבי תכונות המכשירים שטרם הושקו. התמונות, שפורסמו בחשבון הטוויטר Ice Universe מראות את קדמת מכשירי הפיקסל 4 והגרסה המוגדלת פיקסל 4XL.

The oval opening of the Pixel 4 Series front panel means that the Google Pixel 4 Series will be groundbreaking and new and worth looking forward to. pic.twitter.com/9Pg9bGcWrs

בתמונה נראה החלק הקדמי של המכשירים כבעל שוליים עבים בהם מספר נקבים. אחד הנקבים נמצא בצד הימני של השוליים העליונות של המכשיר, ומעורר עניין רב, ושמועות לפיהן ייתכן שיהיה בו רדאר למערכת מבוססת מחוות - שתאפשר לבצע פעולות שונות במכשיר מבלי לגעת כלל במסך. לפני מספר שנים גוגל חשפה אב-טיפוס למערכת כזו שכונתה "פרויקט סולי".

בנוסף למערכת פורצת דרך כזו, קיימות שמועות המתייחסות גם לשאר הנקבים שנראים בראש המכשיר - לפיהן הם יאחסנו מצלמת סלפי כפולה, רמקול מרכזי ואף סנסור עבור זיהוי פנים.

בחודש שעבר גוגל חשפה רשמית תמונה של פיקסל 4, בצעד יוצא דופן, בעקבות הדלפות רבות של המכשיר ברשת, אך באותה תמונה נראה רק גב המכשיר. לרוב גוגל לא נוהגת לפרסם תמונות בטרם השקת מוצר, ובציוץ היא התייחסה להדלפות וכתבה כי הסיבה לפרסום התמונה היא "מאחר שנראה שיש עניין סביב המוצר". עוד נכתב בציוץ על המכשיר "חכו שתראו גם מה הוא יכול לעשות".

Well, since there seems to be some interest, here you go! Wait 'til you see what it can do. #Pixel4 pic.twitter.com/RnpTNZXEI1