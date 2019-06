בעקבות ההדלפות: גוגל חשפה תמונה של מכשיר הפיקסל החדש

צעד יוצא דופן עבור ענקית הטכנולוגיה: גוגל חשפה אמש (ד') תמונה של הסמארטפון פיקסל 4 שטרם השיקה. התמונה נחשפה בציוץ בעמוד טוויטר רשמי של גוגל, וניתן לראות בה כי בגב המכשיר יש עיצוב מצלמה יוצא דופן, עם בליטה מרובעת שבה שלוש עדשות מצלמה. לא ברור בשלב זה אילו פונקציות ייחודיות אותו עיצוב יציע, אך המצלמות במכשירי פיקסל נחשבות לבין המובילות בשוק הסמארטפונים.

Well, since there seems to be some interest, here you go! Wait 'til you see what it can do. #Pixel4 pic.twitter.com/RnpTNZXEI1