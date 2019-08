מפגינים יהודים בניו יורק נגד אמזון: "משתפת פעולה עם מכונת הגירוש של טראמפ"

הסלידה של תושבי ניו יורק מאמזון נמשכת: אלף חברי הקהילה היהודית בניו יורק מחו אמש (א') נגד שיתוף-הפעולה של אמזון עם הרשות לאכיפת ההגירה והמכס (ICE) בארה"ב, באירוע מחאה שנערך במיוחד בשל תשעה באב, כך לפי דיוח באתר גיזמודו. עשרות מהמפגינים נעצרו ע"י משטרת ניו יורק. ההפגנה החלה בתור צעדה מול חנות ספרים של אמזון במנהטן, ובהמשך המפגינים נכנסו אל תוך החנות.

סופי אלמן-גולן שמתנדבת בארגון "יהודים למען צדק גזעי וכלכלי" (JFREJ) אמרה לגיזמודו כי המחאה הביאה ל-40 מעצרים, ובין העצורים גם רבנים ודמויות בולטות נוספות בקהילה כמו חבר מועצת העיר בראד לנדר. לפי הצהרת ארגון JFREJ בטוויטר, המשטרה השתמשה באוטובוס כדי להעביר מהמקום את הכמות הגדולה של העצורים.

המחאה התמקדה כאמור בשיתוף-הפעולה של חטיבת מחשוב הענן של אמזון עם ICE, ואף בכך שחברת פלנטיר, אשר מספקת לסוכנות מידע שמסייע לה בפעולות האכיפה השונות, משתמשת בשירותי הענן של אמזון. אמזון אמרה בשנה שעברה כי אין לה חוזה שמספק את מערכת זיהוי הפנים של החברה Rekognition ל-ICE, אך לפי דיווחים היא הציעה לסוכנות להשתמש במערכת.

את המחאה הובילו שורת ארגונים וקהילות יהודיות מניו יורק בהם JFREJ, ארגון הרבנים למען זכויות אדם "תרועה", קהילות "בית שמחת תורה", "רוממו", Lab/Shul ועוד, שדרשו מאמזון "לנתק קשרים עם ICE ועם מכונת הגירוש של טראמפ". המארגנים קראו לחברי הקהילה היהודית למחות בתשעה באב מאחר ו"היום הזה מהווה קריאה לפעולה על מנת למנוע טרגדיה מודרנית נגד קבוצת מיעוט אחרת".

1000+ NYC #JewsAgainstICE came together this #TishaBAv to demand @amazon stop enabling the detention and deportation machine that’s terrorizing immigrant communities.



We know too well what happens when tech companies help govts round people up and put them in camps. Never again. pic.twitter.com/bdytpS6JUg