האויב הגדול ביותר של טראמפ? מתקפת הציוצים הביכה את הבנקאים הבכירים

הכותרת הגדולה ביותר בכנס השנתי שקיים הפדרל ריזרב בג'קסון הול בסוף השבוע הגיעה דווקא ממי שלא נכח בכנס. נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שבחר להכתיר את יו"ר הפד, ג'רום פאוול, מינוי שלו עצמו, ל"אויב". זו השתלחות חריגה, גם עבור טראמפ, שלא סייעה להרגיע את השווקים ביום ו'. היא עוד עלולה להיזכר כנקודת ציון בדרך להאטה כלכלית, בוודאי כשהיא מלווה בהסלמה במכסים שארה"ב וסין מטילות זו על זו, או ב"הוראה" של הנשיא טראמפ לחברות אמריקאיות לחפש אלטרנטיבות לסין.

ההתפרצות של טראמפ הגיעה לא הרבה אחרי הנאום של פאוול, וקרוב לוודאי שהנשיא זעם על שני אלמנטים בו. מצד אחד, פאוול חזר על מחויבות הפד לתמוך בהמשך ההתאוששות של המשק האמריקאי, אבל לא התחייב להורדת ריבית דרמטית ומהירה, כפי שטראמפ היה רוצה לראות. מצד שני, הוא הזכיר בנאום את "אי הוודאות בנושא הסחר" - כלומר את מלחמת הסחר שבה פתח טראמפ - בתור אחד הגורמים להאטה הגלובלית ולחולשה במגזר הייצור בארצות הברית, והסביר שאין תקדים שיכול לסייע לפד להחליט איך לנהוג במצב הנוכחי.

התגובה של טראמפ, בטוויטר כמובן, היתה לשאול "מיהו האויב הגדול ביותר שלנו, ג'יי פאוול או (נשיא סין) היו"ר שי?". כאמור, חסר תקדים.

....My only question is, who is our bigger enemy, Jay Powell or Chairman Xi?