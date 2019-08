כך תחשפו לחברות העוסקות בתהליכי תמיכה בהזדקנות

הדיון בסיפורי צמיחה ארוכת-טווח, והחיפוש אחריה, רלוונטיים תמיד. אחת המגמות החיוביות החזקות ביותר היא הזדקנות גלובלית, כלומר היחס בין מבוגרים לצעירים באוכלוסייה גדל בהתמדה. מובן שזוהי התפתחות חיובית עבורנו, החיים, עם הערכות שמראות כי אחד מכל ארבעה בני אדם בני 65 כיום, יחיו מעל גיל 90. תהליך זה ימשיך להתרחש, אך עלותו משמעותית. מכיוון שכולנו חיים חיים ארוכים יותר, התשתית הנדרשת לתמיכה בתהליכים כמו פיתוח דיור מוגן (בתי אבות) ובריאות ביתית צריכה להתרחב.

חשיפה לתשתיות כאלה באמצעות מניות יכולה להיות מאתגרת, מכיוון שחברות גדולות רבות בתחום הבריאות הן מגוונות מאוד בפעילותן, אך יש קבוצה נבחרת של חברות בינוניות העוסקת ישירות בטיפול סיעודי. אנו מדגישים את תעשיית הטיפול הסיעודי כהשקעה פוטנציאלית דפנסיבית לטווח ארוך, בהינתן שני גורמים: תזוזות דמוגרפיות חיוביות וסביבה תומכת כתוצאה מריביות נמוכות.

אנו מציינים את קרן הסל The Long-Term Care ETF, סימול OLD, של הספק Janus Henderson, ככלי השקעה מתאים לתזה זו. הקרן מחזיקה חברות ברחבי העולם, רווחיות ועוסקות בתהליכי תמיכה באריכות ימים ובאוכלוסייה המזדקנת. הקרן מחזיקה בעיקר בחברות נדל"ן, המתמקדות במתקני טיפול סיעודי (65% מהקרן) וגם בחברות שירותי בריאות ביתית. הקרן סל OLD הציגה בשנה האחרונה תשואה כוללת של 12.5%, לעומת תשואה שלילית של 0.9% עבור מדד S&P 500 ו-3.5% עבור מדד MSCI העולמי.

האוכלוסייה בכל השווקים המפותחים העיקריים מזדקנת בקצב גובר. מגמה זו מגדילה באופן משמעותי את הביקוש לשירותים לטיפול בקשישים ולשירותי בריאות אחרים בטווח הקרוב והארוך. כדי להבין את סדרי הגודל, נשווה את שיעור האוכלוסייה מעל גיל 65 בעולם ב-2018 לזה שב-2010. בארה"ב, 16% לעומת 13.1%; במערב אירופה 20% לעומת 18%; במזרח אירופה 17.5% לעומת 14.5%; בסין 11.3% לעומת 8.6%; וביפן לא פחות מ-28.4% לעומת 22.8%.

שוק הדיור המוגן הוא כבר מסיבי, ומרכז ב-2019 הוצאות של 140 מיליארד דולר בארצות הברית בלבד. בארה"ב צפוי הענף להתרחב, כמובן עם עלייה במספר המבוגרים מגיל 65 ומעלה, ועלייה של כמעט פי ארבעה הצפויה בנתח האוכלוסייה בגיל 85 ומעלה משנת 2010 עד 2050, מ-5.5 מיליון ל-19 מיליון בני אדם. שוק הסיעוד האמריקאי הוא משמעותי, וצפוי להגיע מ-334 מיליארד דולר ב-2016 ל-550 מיליארד דולר עד שנת 2024.

באירופה המצב בולט יותר, ויחס האנשים בני 65 לעומת אלה בין 15-64 הוא כמעט 30% (לעומת 24% בארה’’ב). באירופה ניתן לייחס 1.8% מהתמ"ג, או כ-340 מיליארד דולר, לסך ההוצאות הסיעודיות. ככל שאוכלוסיות מתבגרות, מספר "מיטות הסיעוד" גדל, ומניע לחץ כלפי מעלה על הרווחים והערך היחסי של נכסי חברות הסיעוד.

ריביות יורדות משפרות את האטרקטיביות של התעשייה

לחצים כלפי מטה על תשואות איגרות חוב ממשלתיות על פני העולם הם יתרון נהדר עבור חברות העוסקות בטיפול סיעודי ארוך-טווח. כפי שציינו, קרן הסל OLD מחזיקה בשיעור משמעותי ממניות חברות נדל"ן המתמקדות בטיפול ארוך-טווח, כ-65% מהקרן. איך, בגדול, עובד מבנה ההון של חברות נדל"ן? חברות אלה דורשות מימון משמעותי לטווח ארוך, כלומר עם פירעונות ארוכים, כמו כל השקעות הנדל"ן ארוכות-הטווח האחרות. כאשר יורדות הריביות הממשלתיות, עלות המימון לחברות אלה יורדת, ופוטנציאל הרווח שלהן מול הריבית חסרת הסיכון אטרקטיבי, ומייצר רווחי הון משמעותיים.

התשואות על איגרות חוב ממשלתיות ירדו בחדות בשנה האחרונה, לרמות שפל היסטוריות, ומספר אינדיקטורים בשוק מעידים ששיעורים נמוכים אלה יישארו לתקופה ארוכה. גרמניה הנפיקה בשבוע שעבר איגרת חוב ממשלתית ל-30 שנה בתשואה שלילית, כלומר שרוכשי האג"ח מסכימים לשלם לממשלת גרמניה עבור הזכות להלוות לה כסף למשך 30 שנה. בארצות הברית, שבה המצב נורמלי מעט יותר, התשואה של אג"ח ל-10 שנים ירדה לכ-1.5% מכ-2.5% בתחילת השנה. חברות כמו Welltower (סימול: WELL) ו-Ventas (סימול VTR) הן דוגמאות לחברות שמרוויחות בתנאים כאלה.

קרן הסל The Long-Term Care ETF, סימול OLD, מופעלת כאמור על-ידי Janus Henderson, ועוקבת אחרי המדד Solactive Long-Term Care Index, העוקב אחרי חברות העוסקות בתמיכה באריכות ימים ובאוכלוסייה מזדקנת. הקרן מחזיקה ב-47 מניות, ביניהן 75% נסחרות בארה’’ב ו-65% בתעשיית הנדל"ן.

ההחזקות הגדולות כוללות את Welltower (משקל 19%), Ventas (משקל 14%), ו-HCP (משקל 9%). יש לציין כי נזילות הקרן נמוכה יחסית, עם סך נכסים מנוהלים של 21 מיליון דולר בלבד, ומחזור מסחר ממוצע של כ-6,700 מניות ביום, גם כן נמוך יחסית. הקרן גובה דמי ניהול של 0.35%. קרן OLD הוקמה ביוני 2016.

הכותבים הם מנכ"לית משותפת ואנליסט בבית ההשקעות אופנהיימר.

