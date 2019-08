"נדחף לרכב באור יום": נעצר אחד ממובילי המחאה בהונג קונג

האקטיביסט ההונג קונגי ג'ושוע וונג נעצר היום (ו') לפני תחילתו של סוף שבוע נוסף של הפגנות נגד הממשל בעיר-מדינה, שנמצאת תחת שליטה סינית מאז 1997.

וונג בן ה-22 היה הפנים של "תנועת המטריה" שהובילה את ההפגנות למען דמוקרטיה ב-2014, ששיתקו אז חלקים מהונג קונג למשך 79 ימים. הוא שוחרר מהכלא רק ביוני האחרון אחרי שריצה מאסר בן חמישה שבועות על ביזוי בית המשפט.

משטרת הונג קונג מסרה ל"CNBC" כי וונג נעצר ביחד עם אקטביסטית נוספת, אגנס צ'או. וונג חשוד בכך שהסית אנשים נוספים להשתתף בהפגנות לא חוקיות ובארגון הפגנות לא חוקיות. לפי הארגון ההונג קונגי הדמוקרטי Demosisto לא ברור מה הן האשמות נגד צ'או.

Demosisto פרסם הבוקר בחשבון הטוויטר שלו כי וונג נעצר בעת שהלך ברחוב. "הוא נדחף בכוח לתוך מיניוואן באור יום", נכתב בציוץ.

BREAKING: Our secretary-general @joshuawongcf was just arrested this morning at roughly 7:30, when he was walking to the South Horizons MTR station. He was forcefully pushed into a private minivan on the street in broad daylight. Our lawyers following the case now.