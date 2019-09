הקלטת נתניהו-קרא: הוכחה נוספת עד כמה נתניהו מצפצף על שלטון החוק

דמו לעצמכם שהיה מתגלה ששר הבריאות מתערב למנהל בית חולים בקניית מכונות MRI מהחברה של חבר שלו, אף שהיועמ"ש קבע שמדובר בניגוד עניינים והוא הונחה לא להתערב. קל להניח שבמקרה כזה אותו שר היה כבר למחרת מקבל מכתב פיטורים, ואולי גם זימון אפשרי לחקירה בתחנת המשטרה הקרובה.

השיחות המוקלטות שנחשפו אמש (ב') בחדשות 13 שבמסגרתן ראש הממשלה - אחרי ששלל פרשות בחישותיו בתקשורת כבר הובילו אותו לחדרי החקירות - דרש משר התקשורת בשנת 2017, איוב קרא, להתערב בהצלת ערוץ 20 ולבטל את מועצת הכבלים והלוויין, הן קודם כול הוכחה נוספת בערימה של הוכחות שמדגישה עד כמה בנימין נתניהו מצפצף על שלטון החוק.

למרבית העוסקים בתחום התקשורת לא מדובר בהפתעה גדולה, שכן סימוני הגרפיטי הגסים היו על הקיר וחלקם אף הפכו לחקירות פליליות שהובילו לכתבי אישום (בכפוף לשימוע) - אבל ראיה חותכת מהסוג ששודר אתמול בתקשורת ההמונים חשובה מאוד. הפעם - שוב - לא מדובר בשמועה, אלא בעובדה. הכול מוקלט. וכאן כאמור, הדברים התבצעו לאחר הנחיה מפורשת, ואחרי שנתניהו כבר נכווה.

מועצת הכבלים עוסקת ישירות באינטרסים של אלוביץ'

ראשית לעובדות, שאליהן הקפיד נתניהו לא להתייחס בתגובה ששלח מיד עם פרסום הדברים, ולא במקרה: ביוני 2016, כאשר רה"מ כבר היה בעיצומן של החקירות נגדו, הנחה היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט את נתניהו שלא לעסוק בענייני שאול אלוביץ', זאת בשל ניגוד העניינים האפשרי הקיים מתוקף בעלותו על בזק ו-yes.

מנדלבליט קבע בפירוש: "הלכה למעשה, יהיה עליך להימנע ממעורבות בכל נושא הנוגע לפלטפורמות השידורים הרב ערוציים (yes והוט ומתחריהן), וכן בכל נושא אחר בתחום השידורים שיש לו השפעה מהותית על yes והוט, או על תחום השידורים הרב ערוציים כשלעצמו". נתניהו כאמור התגאה בתגובה ששיגר לתקשורת עם חשיפת הקלטת בכך שניסה להציל את ערוץ 20, אולם הדרישה מהשר קרא שנחשפה - לעשות זאת באמצעות ביטול מועצת הכבלים והלוויין אשר מפקחת על "השידורים הרב ערוציים" של yes - היא בוודאי ובוודאי התערבות כזאת. מועצת הכבלים והלוויין עוסקת ישירות באינטרסים של בזק ואלוביץ'.

במהלך שנת 2017, כאשר התבררה גם מעורבותו של מילצ'ן בתיק 1000, אסר היועמ"ש על נתניהו איסור נוסף והנחה אותו שלא לעסוק גם בענייני ערוץ עשר והמתחרה שלו - ערוץ 2 (הימים היו ימי טרום המיזוג).

נתניהו כאמור לא הסתיר את רצונו שערוץ 20 מעוט הרייטינג יינצל, ובכך אין כל בעיה. כזכור, בשנת 2017 בערוץ ביקשו ממועצת הכבלים והלוויין לקבל אישור לשידור חדשות (עד אז לא יכלו לקיים מהדורה בשל תנאי המכרז) וטענו שרק כך יוכל הערוץ להינצל כלכלית. המועצה סירבה לבקשה, והעמידה מספר תנאים לכך, וכן דרשה תשלום חובות בשל ההפרות שנרשמו לערוץ. בתגובה, בתחילת 2018 העביר הימין בכנסת מהלך חקיקה מהיר שלמעשה ביטל את הערוצים הייעודיים (בכללם 20). באותה נשימה עברה האחריות לפיקוח על הערוץ לידי הרשות השנייה.

ח"כ יואב קיש (ליכוד), שעמד בראש "הוועדה לאסדרת הערוצים הייעודיים", שאישרה את המהלך, אמר עם אישור החוק כי "המטרה העיקרית הייתה לשמר את הערוצים הייעודיים, בהם ערוץ 20, הלא טי.וי, ערוץ 9 וערוץ 24". הוא הוסיף כי "בנוסף לכך נעשה מהלך משמעותי לטובת הערוצים המסחריים הגדולים, על מנת להקל עליהם". כשמחברים את העיסוק הנוסף בערוצים הגדולים למלל שנחשף בקלטת אמש מגלים לכל הפחות אי עמידה בהוראות היועמ"ש. במקרה הפחות טוב מדובר בניגוד עניינים. בהקשר זה יצוין כי כבר אז כינה ח"כ דב חנין את החוק שעבר כתחילתו של "תיק 5000".

האם לנתניהו היה משקיע "על המדף" לערוץ 20?

לזכותו של נתניהו ייאמר שתמך בערוץ 20 תמיכה בלתי מסויגת ואמר זאת בהזדמנויות שונות. הדבר תואם את האג'נדה הפוליטית שלו. ואולם, ערוץ 20 הוא רק עלה התאנה לשאיפות שהיו, כך נראה, גדולות בהרבה. בהקלטה נשמע נתניהו זועם על קרא שלא הכניס לחוק המהיר שטווה האחרון יחד עם שרת המשפטים דאז איילת שקד, ביטול של המגבלה בחוק הקובעת כי בעלים זר לא יכול להחזיק יותר מ-49% מערוץ טלוויזיה ישראלי.

אותה הצעה אגב עברה לבסוף בכנסת, והגדילה את הנתח האפשרי לאחזקות מחו"ל ל-74%, אולם נעשתה כלל כתוצאה מבקשת רשת לאשר את הגדלת הבעלות של בלווטניק בגוף שלימים יתמזג עם ערוץ עשר. האם בלווטניק, אף הוא עד בפרשת 1000, הביע באוזני נתניהו רצון להשקיע גם בערוץ 20?

כך או כך, בסקר שפורסם אתמול באתר וואלה! NEWS - כוכב אחר בפרשות נתניהו, עלה כי מצביעי הליכוד הם הבטוחים ביותר באופן הצבעתם בבחירות הקרובות, זאת לעומת מצביעי מפלגות אחרות שנחשבים "פריכים" יותר. לא בטוח כמה ואם קלטת הצרחות שנחשפה אמש תשפיע על מי מהם, אך לא מן הנמנע שתייצר נסיבתיות תומכת בבואו של היועמ"ש לדון בשימוע אשר צפוי להיות לראש הממשלה מיד אחרי הבחירות.

