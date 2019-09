3 ימים לפני הבחירות: המתנה של טראמפ לנתניהו

היום (שבת) אחר הצהריים צייץ נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בטוויטר כי שוחח בשעות הבוקר עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. במהלך השיחה הם דנו באפשרות של קידום ברית הגנה הדדית בין המדינות. "ברית שתקדם הלאה את הברית הנהדרת בין המדינות. אני מקווה להמשיך בדיונים אחרי הבחירות בישראל כאשר אפגוש את נתניהו באו"ם בהמשך החודש", כתב טראמפ.

