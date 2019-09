טראמפ: "נגדיל באופן ניכר את הסנקציות על איראן"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר היום כי הורה למשרד האוצר האמריקאי "להגדיל באופן ניכר" את הסנקציות על איראן. בעקבות ההודעה, מחיר הנפט יורד בכ-2%.

I have just instructed the Secretary of the Treasury to substantially increase Sanctions on the country of Iran!