צוקרברג נפגש עם דונלד טראמפ וסנטאורים אחרים בוושינגטון במטרה לפייס את מבקריו

מארק צוקרברג נמצא בסבב פגישות בבירת ארה"ב, ונפגש עם המחוקקים ואף עם נשיא ארה"ב, במטרה לרכך את גישתם לחברת הענק שלו, שנמצאת תחת לחץ רגולטורי.

דובר פייסבוק אמר שצוקרברג נפגש עם קובעי המדיניות "כדי לשמוע את הדאגות שלהם ולדבר על עתיד הרגולציה של האינטרנט", ואמר שפגישתו של צוקרברג עם טראמפ הייתה "מועילה".

לפגישה עם טראמפ הצטרפו מנהל המדיה החברתית של הבית לבן דן סקאווינו וג'ארד קושנר, כך דיווח איש שמקורב לפגישה. טראמפ צייץ על הפגישה ואמר: "פגישה טובה עם מארק צוקרברג בחדר הסגלגל היום", ופרסם גם תמונה שלו ושל צוקרברג לוחצים ידיים.

Nice meeting with Mark Zuckerberg of @Facebook in the Oval Office today. https://t.co/k5ofQREfOc pic.twitter.com/jNt93F2BsG