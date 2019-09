שביתות והפגנות ברחבי העולם במחאה על אי הטיפול במשבר האקלים

כחלק ממהלך עולמי רחב, הבוקר נערכות הפגנות תלמידים ברחבי ישראל שפותחות שבוע של מחאת אקלים. מאות תלמידים בישראל שובתים היום (ו') מלימודיהם ויוצאים לרחובות בכדי למחות על אוזלת היד של ממשלות ברחבי העולם, שלא מטפלות כראוי במשבר האקלים המחריף. בישראל מפגינים בחמישה מוקדים - ירושלים, תל אביב, באר שבע, חיפה וסכנין, וקוראים לממשלת ישראל לכשתקום להכריז באופן מידי על מצב חירום אקלימי וליישם מידית פתרונות מקומיים לאתגרים שמציב משבר האקלים.

מיליונים ברחבי העולם יפגינו בסוף השבוע: כ-5,225 אירועי מחאה יתקיימו בכ-160 מדינות על פני 7 יבשות תחת המסר "הבית שלנו עולה באש, דורשים צדק אקלימי עבור כולם". עיריית ניו יורק הודיעה כי תאפשר למיליוני תלמידיה לצאת להפגין ולא לפקוד היום את הכיתות, ואיתה מקומות נוספים בעולם כמו לונדון, בה מצטרפים המורים לתלמידיהם ליום המחאה. "עיריית ניו יורק עומדת עם התלמידים, הם המצפון שלנו", אמר ביל דבלסיו, ראש עיריית ניו יורק. גרטה טונברג, האקטיביסטית השוודית בת ה-16 השוהה כעת בניו יורק לקראת אסיפת האו"ם בשבוע הבא, תנאם בהפגנה בעיר. המדינות הראשונות בהן התקיימו היום הפגנות הן אוסטרליה, יפן, ניו זילנד, מומבאיי, הפיליפינים ופקיסטן. באוסטרליה מפגינים לפי הדיווחים 300 אלף איש - כפליים מההפגנה הגדולה שהתקיימה במרץ, והצטרפו אליה 2,500 חברות וכן מוסדות דת, בהם הכנסייה האנגליקנית האוסטרלית.

בירושלים, כ-100 תלמידים מפגינים מול העירייה. "אני מפגינה כי אני רוצה שהממשלה תיקח את הנושא לידיים ותשים אותו על סדר היום. יש מה לעשות אבל היא לא עושה שום דבר. בהרבה מדינות הכריזו על מצב חירום וחשוב שהפוליטיקאים שלנו יבינו אי אפשר להתעלם מזה יותר", אומרת ל'גלובס' דנה ריבלין, בת 14, תושבת העיר. "ממשלת ישראל צריכה להצטרף לעולם, להירתם למאבק ולהכריז על מצב חירום. בבית הספר שלי היה ילד שהיה פעיל בנושא. הוא הזמין אותנו להפגנות וסיפר לנו על המאבק וכך הצטרפתי".

למא בהאא גנאים בת ה-17 המפגינה היום בסכנין, אומרת כי "זוהי בעיה קריטית שמשפיעה על כולם, ואני מרגישה שיש לי אחריות. כששמעתי על המשבר הבנתי שחשוב להסביר את הדברים לחברה הערבית ושיש חשיבות לכך שנצטרף למאבק. אנחנו מצטרפים היום לשביתות העולמיות כדי שהממשלה תתחיל לפעול. יש לי חלומות לעתיד ואני שובתת היום כי אני חוששת שלא אוכל להגשים אותם אם לא נפעל כדי לעצור את משבר האקלים. ילדים לא צריכים לשבות כדי שהממשלה והפוליטיקאים יעשו את התפקיד שלהם".

לין גור, בת כיתה ו' מקיבוץ עינת הגיעה הבוקר לתל אביב יחד עם אמה ליזי, ואחיותיה אמי וסופיה, הלומדות בכיתות ג' וד'. "אם אנחנו נדאג לסביבה אז אנחנו נחיה ואם לא אז לא. אנחנו כל הזמן לוקחים לכדור הארץ ולא מחזירים לו. אם לא נחזיר - אנחנו נגמר", אומרת לין ל"גלובס". "שמעתי על הנושא לראשונה בשיעור מדעים. המורה הראתה לנו סרטונים של גרטה והמחאות. באתי הביתה וסיפרתי לאמא. היא לא הכירה את הנושא. קראנו באינטרנט והחלטנו להגיע היום להפגנה. כל עוד הפוליטיקאים לא יתייחסו לעולם ולמשבר, העולם לא יתייחסו אלינו. חבל שהממשלה לא חושבת שזה נושא חשוב. העם מתחיל להבין שזה חשוב ואם הפוליטיקאים לא יבינו את זה, אנחנו נפסיק לבחור בהם".

ליזי מזכירה את אחריות הממשלות לנושא גם היא, ומציינת כי חינוך לדעתה חייב להיות משולב בפתרונות למשבר; "לממשלה יש אחריות ומשימה, והיא גם צריכה להכניס את הנושא באופן רחב לתוכנית הלימודים".

רותם כהן בת ה-16 מתל אביב הגיעה אף היא עם אמה אורית. "לפני כחודש, כשדווח על שריפת הענק באמזונס, הבנתי עד כמה המצב גרוע ונכנסתי לפאניקה. הבנתי שאי אפשר להשאיר את הדברים כמו שהם ושאני חייבת לפעול. בישראל לא מספיק מודעים לנושא, למרות שזה כל כך חשוב. התחלתי לשנות דברים בבית - אנחנו ממעטים בפלסטיק, אני לא אוכלת יותר חיות, אנחנו חושבים על ההשלכות הסביבתיות של המעשים שלנו", היא מספרת.

המשפחה כולה התגייסה לנושא בעקבות רותם, ואפילו החלה לעשות קומפוסט ביתי כדי לטפל באשפה המשפחתית. המשפחה שולה מתגייסת לנושא ואפילו החלה לעשות קומפוסט בבית כדי לצמצם אשפה, הכל כדי לתמוך ברותם ולזרום איתה "החלטנו לתמוך ברותם ולזרום איתה, ולתת לה את מה שהיא צריכה כדי להגשים את הרעיונות שלה", מספרת אורית. "דחפתי אותה לדבר עם מנהלת בית הספר כדי לעשות מפגש של תלמידים בנושא, והם יתחילו לתלות שלטים בבית הספר ולעורר שינוי חשיבת מודעות, ואולי אפילו יבנו מערכי שיעור של התלמידים. הדברים מתחילים לקרות מלמטה". אורית מספרת שרותם היא שמעוררת אצלה את המודעות לנושא, ושהמשפחה גם מנסה לגייס מכרים ולעורר מודעות בסביבת המגורים.

ח"כ מיקי חיימוביץ' מכחול לבן שהגיעה הבוקר לתמוך במפגינים, אומרת: "אני כאן כי חשוב לי להקשיב לנוער ולצעירים, לדור העתיד שלנו, חשוב לי להמשיך ולסייע להם להעלות את המודעות לנושא החשוב הזה. הם מתבוננים בנו מקבלי ההחלטות, ורוצים להאמין שאנחנו דואגים להם ומתכננים את עתידם. כך אנחנו צריכים לפעול. כאשר יתפזר הערפל הפוליטי ונוכל לגשת לעבודה, תמיד אשים אותם לנגד עיניי". להפגנה הצטרפה גם ח"כ סתיו שפיר מהמחנה הדמוקרטי, והן שתי חברות הכנסת היחידות שהגיעו למוקדי ההפגנה והביעו עניין.

להפגנות בישראל הצטרפה ההתארגנות המקומית של תנועת המחאה העולמית "המרד בהכחדה". קבוצת אמנים בשם 'הבריגדה האדומה', הנעה יחד כגוף אחד וצבועה באדום כדי לסמל את דמם של היצורים החיים, אלו שנכחדו ואלו שמצויים בסכנת הכחדה. "כל אריזת פלסטיק שאני זורקת יוצרת צרימה, כל יער שנשרף כואב, כל בעל חיים שנחנק מזבל או אדם שחולה בסרטן מרוב זיהום אויר שורט בתודעה. בעלי החיים, הצמחים, האוויר, המים והאדמה מאפשרים לי לחיות חיים טובים. הבריאות שלהם היא הבריאות שלי. אני רוצה לדעת זאת בכל נימי נפשי ושכל פעולה שלי בעולם תבוא מתוך חיבור עמוק זה. לכן היום אני כאן".

הארגון הסביבתי מגמה ירוקה מלווה את התלמידים הישאלים בפעילותם. אורי נחמני, רכזת תכנית מנהיגות במגמה ירוקה אומרת: "בני ובנות הנוער מצטרפים למיליוני תלמידים ותלמידות בכל העולם בקריאה משותפת מהממשלות שלהם להכריז על מצב חירום אקלימי ולפעול בהתאם. התנועה גדלה ומתחזקת, תלמידים ותלמידות פועלים מתוך חשש עמוק לעתיד שלהם. עלינו, המבוגרים, להגיע לאירועי המחאה, ללוות ולתמוך בבני הנוער. עלינו לעשות כל שביכולתנו לעצור את משבר האקלים ולהבטיח לילדנו עתיד טוב ובריא".

לשביתה שתתקיים וכן ביום שישי הבא, ה-27 בספטמבר, מצטרפות גם יותר מ-400 חברות ועסקים. בן אנד ג'ריס בארה"ב ייסגרו את משרדיהם בכדי לדרבן את העובדים להפגין, פטגוניה תסגור את כל סניפיה כאות מחאה וגם היא תעודד את עובדיה להפגין, וכן הביעו תמיכה עוד חברות רבות בהן אולבירדס, למונייד, דה נורת' פייס, אמזון ש-1,500 מעובדיה יגיעו להפגנות בארה"ב, פייסבוק, טוויטר וגם סודה סטרים הישראלית, שנמכרה לפפסיקו העולמית.

ההצטרפות של סודה סטרים הינה פרי יוזמתו של מנכ"ל החברה הנכנס, אייל שוחט. החברה משביתה היום את מערכי השיווק וההפצה שלה ברחבי העולם. החברה תסגור את אתרי האון ליין שלה, בהם גם מתבצעות הזמנות בישראל וברחבי העולם, למשך 24 שעות. הגולשים באתר יפגשו את הודעה החברה: "שביתת אקלים גלובלית כסולידריות עם הדור הצעיר, במאבק למען עתיד טוב יותר".

אייל שוחט, מנכ"ל החברה, אומר לגלובס: "כחברה עסקית שחרטה על דגלה את השמירה על איכות הסביבה אנו רואים חובה ואחריות להירתם למאבק מחר של הדור הצעיר למעט עתיד טוב יותר ולפעול לשינוי המציאות. אנחנו בשעת חירום בשל משבר האקלים ואיננו יכולים יותר להתעלם. זו אחריותנו כמנהיגים לשמוע את הדור הצעיר ולהגביר את המודעות למאבקם. אנחנו חייבים לפעול בכל מחיר. הייתי שמח לראות חברות ישראליות נוספות מצטרפות למטרה ראויה זו".

סודה סטרים היא החברה הישראלית היחידה שהתגייסה למען המאבק במשבר האקלים המחריף. למעשה, בניגוד להתגייסות העסקית המונית למחאת הקהילה הגאה שהתקיימה לפני כשנה, בצל משבר המאיים לשנות את החיים על פני כדור הארץ, קולה של השדרה העסקית בישראל בקושי נשמע.

מיקרוסופט בארה"ב אמנם מאפשרת לעובדיה לפקוד היום את ההפגנות, אך באותה נשימה היא הכריזה השבוע על שיתוף פעולה טכנולוגי עם חברות ענק מתחום הנפט - Chevron ו- Schlumberge. במסגרת שיתוף הפעולה, תאפשר מיקרוסופט לחברות להשתמש בשרתי המחשוב שלה עבור מערכות ה-AI שלהן, כדי לייעל ולזרז תהליכים של מציאת מקומות חדשים לקידוחי נפט.

השביתות ההמוניות מתקיימות בהשראתה של גרטה טונברג, שהחלה לפני כשנה לשבות בימי שישי מול הפרלמנט השבדי והצליחה להניע מיליונים ברחבי העולם למחאת ענק. התנועה שהקימה, #fridyforfuture סוחפת המוני ילדים שמקימים סניפים מקומיים שלה ומוחים במדינותיהם. בעוד העובדות על הסכנות הטמונות במשבר האקלים המחריף ידועות מזה דורות אך זכו להתעלמות, טונברג, הצליחה להעלות את המודעות הציבורית, הפוליטית והתקשורתית ולהניע אזרחים לפעולה. השבוע, ב-23 בחודש, היא תנאם באספת האו"ם, לאחר מסע לארה"ב ביאכטה המונעת באמצעות אנרגיה סולרית.

טונברג מפגינה לאורך השבוע כולו, ואף דיברה בשימוע בקונגרס האמריקאי לצד נוער וילדים אמריקאים, והסבירה את החשיבות של התייצבות לצד המדע. כשחבר קונגרס אמר לה שהסינים הם הראשונים שצריכים לפעול כי הם המזהמים העיקריים, ענתה לו טונברג שכולם צריכים להתגייס ולפעול, וכן שגם בשוודיה ישנה ביקורת כלפי ארה"ב על כך שאינה עושה דבר כדי לבלום את המשבר, כששוודיה הקטנה דווקא מתגייסת. טונברג הוציאה השנה ספר המרכז את נאומיה, תחת הכותרת "אף אחד לא קטן מדי מכדי לחולל שינוי", והיא מועמדת לפרס נובל על פעילותה. טונברג אמרה כי "יש לי חלום שאנשים בעלי כוח יקחו את משבר האקלים ברצינות. הזמן לסיפורי האגדות שלהם נגמר".

בינתיים, באנגליה, יש יותר מ-180 אירועי שביתה ומחאות. ראש עיריית לונדון, סאדיק קאן, צייץ בטוויטר שהוא עומד בסולידריות עם המפגינים, וגם עובדי עיריית לונדון יצאו להפגין. בברלין, אקטיביסטים חוסמים צמתים וצירי תנועה. גם בהודו, בה משבר האקלים גרם להתייבשות מקווי מים בערים רבות, המפגינים יצאו היום לרחובות.

