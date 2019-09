בזמן שבאו"ם נואמים, המדענים מבהירים שהעולם במצב חירום

השבוע התקיימה ועידת האקלים של ארגון האו"ם בניו יורק, במטרה לדון בצעדים לבלימת משבר האקלים ולהאיץ את המאמצים להשגת יעדי הסכם פריז.

ההרס שהותיר אחריו הוריקן דוריאן והשריפות הקשות באמזונס רק בעת האחרונה, ממחישים את הצורך העז לפעול כדי לבלום את משבר האקלים, לעבור לכלכלה דלת פחמן ולשקם את כיורי הפחמן העולמיים.

בוועידה נאמו 60 מנהיגים, בהם קאנצלרית גרמניה אנגלה מרקל, ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי, נשיא צרפת עמנואל מקרון, נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי, נשיא דרום קוריאה מון ג’יאה-אין, נשיא הבנק העולמי ונשיאי בנקים שונים, ביל גייטס, הריסון פורד, מייקל בלומברג ועוד.

כל באי הוועידה דיברו על הדורות הבאים, כולם הבהירו שהם מבינים את הצורך לפעול, כולם התקשטו בנאומים מצוחצחים שבהם הם מסבירים כי הם מבינים את גודל השעה ואת המשימה ההיסטורית המונחת על כתפיהם. אך התחושה שנותרה בסיום הכנס היא של המון דיבורים על מעשים, ומעט מדי מעשים.

במסגרת שבוע עמוס אירועי אקלים - מהוועידה להפגנה המונית שסחפה יותר מ-4 מיליון בני אדם ברחבי העולם ורגע לפני הפגנה עולמית נוספת המתוכננת ליום שישי, פורסמו דוחות מדעיים הממחישים את הצורך ליישום מואץ של פתרונות למשבר האקלים ביניהם דוח הפאנל הבין ממשלתי לשינויי אקלים של האו"ם (IPCC), שחושף את היקף המשבר העומד בפני האנושות בעקבות סימני הקריסה של האוקיינוס והשירות החשוב שהוא מעניק לבני האדם ולעולם; ודוח הארגון המטאורולוגי העולמי, המזהיר כי שינויי האקלים מכים בכדור הארץ מהר יותר ממה שהעלו התחזיות. שני הדוחות מתריעים מפני המציאות שהמין האנושי ייאלץ להתמודד איתה אם לא יטופל המשבר, וקוראים למנהיגי העולם לבצע צעדים אמיצים ודרסטיים לפני שיהיה מאוחר מדי.

The IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate #SROCC, was presented today in Monaco🇲🇨#climatechange #globalgoals #IPCC pic.twitter.com/JWePmXmhvu