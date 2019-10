טראמפ מצא את הסיבה לירידות החדות היום בשווקים

לא נתוני תוספת המשרות המאכזבים שפורסמו מוקדם יותר היום, ולא החששות מהחרפת מתיחות הסחר של ארה"ב, אלא הדמוקרטים, הם אלו האשים בירידות החדות שנרשמות כעת בשווקים הפיננסים בארה"ב, כך לפי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

בציוץ ששיגר טראמפ בטוויטר, האשים הנשיא האמריקאי את הדמוקרטים כמי שאחראים היום לירידות החדות, עם הליך ההדחה שפתחו לאחר שדווח כי טראמפ ביקש מנשיא אוקראינה ולדימיר זלינסקי "לבחון" את עסקיהם של ג'ו ביידן ובנו, האנטר, במסגרת שיחת טלפון שניהלו השניים ביולי האחרון.

All of this impeachment nonsense, which is going nowhere, is driving the Stock Market, and your 401K’s, down. But that is exactly what the Democrats want to do. They are willing to hurt the Country, with only the 2020 Election in mind!