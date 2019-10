ירידות באסיה בהמשך לסגירה השלילית בניו יורק; יפן מאבדת 2%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

06:00

המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר בירידות בהמשך לנעילה השלילית שנרשמה אמש בוול סטריט, שם מדד הנאסד"ק איבד 1.6%, הדאו ג'ונס ירד ב-1.85% ומדד S&P 500 איבד 1.7% מערכו. היום לא יתקיים מסחר בבורסה בשנחאי בשל יום לאומי, ובגרמניה לא יתקיים מסחר בשל יום האחדות הגרמנית.

בורסת טוקיו מאבדת 2%, בורסת אוסטרליה יורדת בלמעלה מ-2%, בורסת הונג קונג רושמת ירידות של כ-0.5%. מדד הבנקים נופל בלמעלה מ-2.5%, כשארבעת הבנקים הגדולים מושכים את המדדים מטה: Australia and New Zealand Banking Group מאבד כ-3%, Commonwealth Bank of Australia יורד כ-2.5%, Westpac נפל למעלה מ-2.6% והבנק האוסטרלי המרכזי איבד 3.3%.

ביפן פורסם הבוקר מדד מנהלי הרכש למגזר השירותים בחודש ספטמבר שהצביע על 52.8 נקודות, בהתאם לצפי.

היום בארה"ב צפוי להתפרסם מדד ISM במגזר הלא יצרני לחודש ספטמבר, כאשר הצפי הוא לקריאה של 55 נקודות, לעומת 56.4 נקודות בחודש אוגוסט.

שלשום בארה"ב פורסם סקר ה-ISM במגזר הייצור לחודש ספטמבר שהצביע על ירידה לרמה של 47.8 נקודות. מדובר בחודש השני ברציפות שהסקר מצביע על קריאה מתחת ל-50 נקודות, מה שמצביע על התכווצות הפעילות הכלכלית, ומה שמהווה כנתון החלש ביותר מאז יוני של 2009.

ארגון הסחר העולמי (WTO) התיר אתמול לארה"ב להשית מכסים בגובה 7.5 מיליארד דולר על אירופה, וזאת בתגובה לסובסידיות של גוש האירו לחברת התעופה איירבוס. כבר למעלה מעשור שארה"ב והאיחוד האירופי שרויות במאבק הדדי לגבי מדיניות הסובסידיות - כאשר כל אחד מהצדדים טוען כי השני מעניק סובסידיות "לא חוקיות" לחברות המטוסים המקומיות.