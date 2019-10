טראמפ מאיים: אהרוס כלכלת טורקיה אם תנקוט פעולה חריגה בסוריה

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מאיים הערב (ב'), כי "ישמיד" את כלכלת טורקיה אם זו תנקוט פעולה "חריגה" בפלישה צפויה של כוחות טורקיים לצפון סוריה.

טראמפ יצא באיומו החדש פחות מיום לאחר שהורה למשרד ההגנה להתחיל להסיג את הכוחות האמריקאים בצפון סוריה. משמעות החלטה זו היא מתן אור ירוק לפלישה טורקית לאזור האוטונומי הכורדי בצפון סוריה. טראמפ תיאם את החלטתו לפנות את הכוחות האמריקאים עם נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן בשיחה טלפונית.

בציוץ חדש אומר טראמפ: "כפי שהדגשתי בחוזקה בעבר, ואני אומר זאת עתה שוב, אם טורקיה תעשה משהו, שאני, בחוכמתי הגדולה שאין לה אח ורע בעולם, אחשוב שהוא פעולה חריגה, אני אשמיד ואהרוס כליל את כלכלת טורקיה (ועשיתי זאת בעבר"!)".

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over...