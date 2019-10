"להבטיח את היציאה מהאיחוד האירופי ב-31 באוקטובר": שבוע ה"ברקזיט" המכריע של ג'ונסון נפתח בנאום המלכה בפרלמנט

ברלין. מלכת בריטניה אליזבת השנייה נשאה היום בצהריים נאום המציג את עיקרי המדיניות של הממשלה הבריטית בראשות בוריס ג'ונסון, שאחריו תתחדש עבודת הפרלמנט. הדיונים מתחדשים בתחילתו של שבוע קריטי מבחינת ג'ונסון, על רקע שאיפתו להוציא את בריטניה מהאיחוד האירופי עד ה-31 באוקטובר, בעוד כשבועיים בלבד.

המלכה הקריאה בבית הלורדים, אליו זומנו גם חברי בית הנבחרים, את הנאום, שנכתב עבורה ב"דאונינג 10". הנאום נפתח במשפט: "העדיפות העליונה של ממשלתי הייתה תמיד להבטיח את היציאה מהאיחוד האירופי ב-31 באוקטובר".

היא גם הציגה את תוכניות הממשלה להשקעה בצבא, בביטחון לתושבים, בהגנה על אזרחי האיחוד האירופי שיימצאו את עצמם בבריטניה מחוץ לאיחוד, וגם בהשקעה באיכות הסביבה ובמאבק בזיהום כתוצאה משימוש בפלסטיק.

Her Majesty, having put on the "Royal Robes", entered the Royal Gallery and proceeded in State to the Chamber of the House of Lords.

Her Majesty was seated on the Throne with The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall also taking their seats. #StateOpening #QueensSpeech pic.twitter.com/aTN3AOnqzQ