המחקר פורץ הדרך שהפך היום את אסתר דופלו לאישה השנייה אי פעם עם נובל בכלכלה

העוני העולמי הוא עדיין אחת מהבעיות הגדולות שניצבות בפני האנושות, כך ביקשה היום להזכיר ועדת פרס הנובל בכלכלה. למעשה מדובר בבעיות כל כך גדולות שקשה לדעת מה לעשות איתן. "יותר מ-700 מיליון אנשים עדיין מתקיימים על הכנסות נמוכות ביותר. כל שנה, כחמישה מיליון ילדים עדיין מתים ממחלות שיכלו להימנע או להירפא באמצעות טיפול לא יקר. חצי מהילדים בעולם עדיין עוזבים את בית הספר בלי כישורים בסיסיים בחשבון או בקריאה וכתיבה", אמרו בוועדת הפרס.

מה עושים כדי להתמודד עם בעיות ענקיות כאלה? מפרקים אותן לבעיות קטנות יותר. התובנה הזו, כך מסבירה הוועדה, הקנתה השנה את פרס נובל בכלכלה לאסתר דופלו, אבהיג'יט באנרג'י, ומייקל קרמר, שחוללו בעשורים האחרונים מהפך בתחום 'כלכלת הפיתוח'.

The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer "for their experimental approach to alleviating global poverty."#NobelPrize pic.twitter.com/SuJfPoRe2N