טראמפ עוצר את שיחות הסחר עם טורקיה ומקפיץ את המכס על יבוא פלדה

תגובה מאוחרת למתקפה על הכורדים: נשיא ארה"ב הודיע הערב כי הוא משהה "מידיית" את שיחות הסחר עם טורקיה, ומעלה את המכס על פלדה מיובאת טורקיה ל-50%. בנוסף הודיע טראמפ כי בקרוב הוא יורה על סנקציות נגד בכירים טורקים.

"הצו יאפשר לארה"ב להטיל סנקציות כבדות נוספות על מי שיהיה מעורב בהפרה רצינית של זכויות אדם, בהפרה של הפסקות אש, במניעה של אנשים לחזור לביתם, בהחזרה בכוח של פליטים, או באיום על השלום, הביטחון והיציבות בסוריה", כתב טראמפ בהצהרה שפורסמה בטוויטר.

Statement from President Donald J. Trump Regarding Turkey’s Actions in Northeast Syria pic.twitter.com/ZCQC7nzmME