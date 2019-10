ג'ונסון: "יש הסכם ברקזיט"; הליש"ט מזנקת לשיא של חמישה חודשים

ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון הכריז היום (ה') כי הגיע להסכם ברקזיט חדש עם האיחוד האירופי שיאפשר את פרישת הממלכה המאוחדת בצורה מסודרת מהאיחוד ב-31 באוקטובר. גם ראש הנציבות האירופית ז'אן-קלוד יונקר הכריז כי הצדדים הגיעו ל"הסכם מאוזן המוכיח את הרצון שלנו למצוא פתרונות". הליש"ט מזנקת ב-0.6% לאחר ההודעה, שיא של חמישה חודשים.

ההודעה על ההסכם נעשתה עם תחילת פסגת ראשי המדינות החברות באיחוד האירופי בבריסל. ההסכם עדיין זקוק לתמיכת בית הנבחרים הבריטי, שם הודיעה המפלגה הצפון-אירית כי הנוסחה שפורסמה הבוקר אינה מקובלת עליה.

נציג האיחוד למגעים, מישל ברנייה, עידכן במסיבת עיתונאים כי ההסכם שגובש כולל ארבעה מרכיבים: חוקי האיחוד לגבי מכסים וסחורה יחולו על כל המוצרים בצפון אירלנד, כלומר ככל הנראה יהיו בדיקות גבול בין האי האירי לממלכה המאוחדת (נקודה שנתפסת כפגיעה באחדות הממלכה ועומדת בלב ההתנגדות הצפון-אירית להסכם); צפון-אירלנד תישאר גם בתוך איחוד המכסים של הממלכה המאוחדת; יושג הסכם לגבי גביית מע"מ בצפון-אירלנד בהתאם לחוקי האיחוד האירופי אך "תוך כיבוד הממלכה המאוחדת" ואולי הסעיף החשוב ביותר - ארבע שנים לאחר שה"סידורים המיוחדים" יחלו לפעול, הגוף המנהל את צפון אירלנד יוכל להכריע אם להמשיך בהם או לפרוש. בנוסף, ברנייה אמר כי הוא "זהיר" בנוגע לניבוי הסיכויים של ההסכם לעבור בהצבעה בפרלמנט הבריטי ביום שבת הקרוב "בגלל ניסיון העבר". ראש האופוזיציה ג'רמי קורביין מיהר להגיב ואמר כי "נראה שג'ונסון הצליח לגבש עסקה גרועה יותר מזו של מיי, שנדחתה באופן חסר-תקדים".

"יש לנו עסקה חדשה ומצוינת שלוקחת מחדש את השליטה", כתב ג'ונסון בציוץ שפירסם בטוויטר. "עכשיו על הפרלמנט לאשר את ברקזיט בשבת (מועד ישיבה מיוחדת של בית הנבחרים הבריטי), כדי שנוכל להתקדם הלאה".

We’ve got a great new deal that takes back control - now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl

"היכן שיש רצון, יש עסקה", צייץ אחריו יונקר. "יש לנו הסכם מאוזן שהוא עדות למחויבות שלנו לפתרונות. אני ממליץ כי ראשי מדינות האיחוד יאשרו את ההסכם החדש". יונקר צירף מסמך קצר, בן שני עמודים, הצהרה פוליטית לגבי הסכם הפרישה החדש.

🇪🇺🤝🇬🇧 Where there is a will, there is a #deal - we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9