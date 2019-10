20 מיליון עצים תמורת 20 מיליון עוקבים: היוטיובר שרוצה להציל את העולם

בזמן שתחזיות קודרות משרטטות את תוצאות משבר האקלים וברחבי העולם מוחים מיליוני אנשים בדרישה מן הממשלות לבלום את המשבר, צפות בשטח יוזמות אזרחיות מעוררות תקווה של אזרחים פרטיים. יוטיובר אמריקאי בשם "מיסטר ביסט", או בשמו האמיתי - ג'ימי דונלדסון בן ה-21, חצה את רף ה-20 מיליון עוקבים ביוטיוב וביקש מצופיו להציע לו כיצד לחגוג את המאורע. הוא התלהב במיוחד מהצעה ברוח התקופה ומגולשים שקראו לו - סייע להילחם במשבר האקלים, פעל לנטיעת 20 מיליון עצים. דונלדסון החליט לצאת לדרך עם הרעיון שלו בתקווה לסחוף אחריו את בני דורו ואת הציבור, וכך קרה ביום שישי.

בשיתוף עם היוטיובר מארק רובר, מהנדס לשעבר בנאס"א ועמותת arbor day, הארגון הגדול בעולם לנטיעת עצים המבצע שיתופי פעולה דרך קבע ושתל בשנה החולפת 6.7 מיליון עצים, נולד קמפיין הקורא לציבור לתרום כסף לשתילת עצים - על כל דולר שנתרם, יישתל עץ ברחבי העולם.

למהלך נרתמו מאות יוטיוברים שהעלו סרטונים שהפכו במהרה ויראליים וכל יוטיובר התחייב שכל סרטון הנושא את ההאשטג המיוחד של הקמפיין #TeamTrees, רווחי הפרסומות שלו יופנו ב-100% לקמפיין. כך, רק אם תצפו בסרטונים - תתרמו באופן אקטיבי לשתילת העצים. דונלדסון, אגב, תרום 100 אלף דולר מכספו הפרטי. הקמפיין עתיד להסתיים בפתחה של השנה החדשה - 1 בינואר 2020. נכון לעכשיו, נתרמו באתר הקמפיין שעלה רק לפני 24 שעות לאוויר כמעט 3 מיליון דולר, דרך יו טיוב נתרמו מיליון דולר, וטרם ידוע מה הם הרווחים מסך הפרסומות שנצפו. ליוזמה הצטרפו ביממה האחרונה גם TED ובאזפיד. לדברי דונלדסון, מדובר בשת"פ הגדול בהיסטוריה של יוצרי יוטיוב על גבי הפלטפורמה.

Restoring our forests is one of the most effective natural solutions to the climate crisis. That’s why we’re joining #TeamTrees in their effort to plant 20 million trees across 6 continents.



$1 = 1 tree! Donate now: https://t.co/XWUPpLVlHY

Learn more: https://t.co/DycizMxk5I pic.twitter.com/JWCXKHg0ZF